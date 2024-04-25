季內，榮耀以市場份額17.1%位列首位，首季出貨量按年升13.2%；華為市佔率按年急升8.4個百分點至17%，出貨量更升1.1倍，緊貼榮耀；OPPO以市場份額15.7%排第三位，出貨量跌15.5%。蘋果緊接其後，市佔率跌至15.6%，出貨量亦跌6.6%。報告稱，新年刺激購物情緒和對低中價位設備的需求。在高端市場，人工智能和可折疊產品使安卓（ Android）智能手機供應商能夠進一步與蘋果區分開來，引起中國消費者更多興趣。

IDC中國客戶系統研究高級研究分析師Arthur Guo表示，榮耀憑借其全面的產品組合和搭載熱門人工智能功能的Magic 6系列，躍居首位。同時，華為與榮耀並列第一，儘管供應限制仍然是一個痛點。蘋果在該季的價格促銷無法緩解來自安卓競爭對手的影響。

IDC亞太區客戶設備高級研究經理 Will Wong指，頂級廠商之間的激烈競爭表明中國消費者更有可能從一個品牌轉向另一個品牌。因此，廠商需要採取行動以不斷創新，確保強大的客戶粘性（customer stickiness）。

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