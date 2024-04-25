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華顯光電第一季智能手機出貨量增7.8%至2.89億部

華顯光電（0334）公布，第一季度全球智能手機出貨量按年增長7.8%至2.89億部，是連續第三季度錄得正增長。期內，集團平板類模組銷量增加22.6倍，達73.5萬片。在教育平板模組高單價的帶動下，集團的整體銷售產品平均售價按年增加 52.9%至93.8元人民幣（下同），期內的總營業額達9.31億元，按年增加57.3%。

集團指，教育學習類平板需求將延續疫情期間上升的趨勢，集團加深與多家知名品牌客戶平板產品的合作，進一步開拓智能家居、智能工控等商用顯示市場，並規劃在二季度新增兩條中尺寸生產線以滿足市場需求。

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