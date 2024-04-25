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國聯證券擬發A股募資 收購民生證券控股權

去年12月15日中證監核准國聯集團為民生證券主要股東後，國聯證券（1456）今日正式公佈，正在籌劃通過發行A股股份的方式收購民生證券控制權，並募集配套資金。今次國聯證券擬收購主要交易方合計持有的民生證券近108.7億股，佔其總股本95.48%，資產範圍則尚在協商討論中，最終以各方簽署的正式協議為準。

國聯證券指，由於本次重組尚處於籌劃階段，截至目前，民生證券的估值及擬參與本次重組的交易對方尚未最終確定。公司已於2024年4月25日與主要交易對方簽署了意向協議。

後續方面，各方同意積極給予另一方以必要的配合，全力推進本次重組，包括但不限於積極推 動各自內部的審批程式，以取得必要的審批或授權，並完成相關正式交易協議的簽署。

在去年12月15日中證監官網發佈《關於核准民生證券股份有限公司變更主要股東的批復》，核准國聯集團為民生證券主要股東。國聯集團自去年3月15日競拍取得民生證券股權後，加強與監管機構的對接溝通，實現股東資格順利獲批，正式成為民生證券第一大股東。

國聯證券指，鑒於上述事項存在不確定性，為保證公平資訊披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上交所相關規定，經公司申請，公司A股股票（滬601456）將於2024年4月26日（星期五）開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。H股則繼續買賣。