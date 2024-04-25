集團首季綜合收入按年跌8%至約57.5億元，盡管產品價格下滑影響整體毛利有所减少，但集團通過強化產品創新及技術研發，加大對高效肥及差異化產品的推廣，確保毛利率水平穩中上升，其中主導產品尿素毛利率保持平穩，複合肥及化工品 毛利率呈上升趨勢，業績指標符合預期。

主要產品方面，首季尿素銷售收入按年增2%至19.94億元，毛利率為30%，按年基本持平。收入增加是由於尿素銷量按年增長26%所致，但該增長部分被尿素平均售價按年下降19%所抵消。

首季度車用尿素溶液的銷售收入則按年跌29%至約7,500萬元，其銷量及平均售價同比分別減少 11%和20%，毛利率按年跌10個百分點至14%﹔首季複合肥的銷售收入按年跌8%至約14.34億元，主要是由於複合肥平均售價同比下降8%所 致，毛利率按年增3個百分點至14.7%。

首季甲醇銷售收入按年增20%至6.32億元，毛利率按年增8個百分點，由2023年首季的毛損率1%增至今年首季毛利率7%等。

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