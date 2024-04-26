道瓊斯工業平均指數收跌375點，跌幅0.98%，報38085點。標普500指數收跌23點，跌幅0.46%，報5048點。納斯達克綜合指數收跌100點，或0.65%，報15611點。

Caterpillar跌7.02%，報338美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累167點，而聯合健康升1.3%，報493.86元，貢獻道指43點。

科技股方面，蘋果收市報169.89元，升0.51%，谷歌母公司Alphabet收市報156元，跌1.96%，亞馬遜收市報173.67元，跌1.65%，Facebook收市報441.38元，跌10.56%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.64%，報502點。德國DAX指數收跌0.95%，報17917點；法國CAC 40指數跌0.93%，報8016點；英國富時100指數收漲0.48%，報8078點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.75%，報6180點。

美國2年期債息曾升最多1.98%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為5.08%。高見5.0246厘，是2023年11月14日5.0475厘後最高。收市報4.9975厘，是2023年11月13日後收市新高，當日報5.0348厘。

美國10年期債息曾升最多2.01%，是4月16日後最大升幅，當日升幅為2.02%。高見4.7351厘，是2023年11月2日4.7469厘後最高。收市報4.7039厘，是2023年11月1日後收市新高，當日報4.7341厘。連升2日，累計升0.1035厘。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至69.057基點，是4月16日67.927基點後最窄。收市報71.498基點，是2023年10月31日後收市最窄，當日報54.467基點。連升4日，累計10.17基點，對上一次連升4日是4月2日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至30.188基點，是4月24日33.897基點後最窄。收市報29.565基點，是4月23日後收市最窄，當日報33.486基點。

金龍指數曾升最多0.85%，是4月24日後最大升幅，當日升幅為1.87%。高見6187.27點，是4月11日6281.5點後最高。收市報6180.76點，是4月11日後收市新高，當日報6227.12點。連升4日，累計升362.81點，對上一次連升4日是4月2日。

道指曾跌最多1.84%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見37754.38點，是4月18日37681.52點後最低。收市報38085.8點，是4月19日後收市新低，當日報37986.4點。連跌2日，累計跌417.89點，對上一次連跌2日是4月9日。

標指曾跌最多1.6%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.75%。低見4990.58點，是4月22日4969.4點後最低。收市報5048.42點，是4月22日後收市新低，當日報5010.6點。

納指曾跌最多2.35%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.43%。低見15343.91點，是4月22日15265.66點後最低。收市報15611.76點，是4月22日後收市新低，當日報15451.31點。

其他報道

北水增持中行 減持京基金融國際