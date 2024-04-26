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港股ADR跌37點 夜期高水33點 中人壽、神華、交行等業績

美股向下，港股ADR跌37點或0.23%，報16288點，即月恒指夜期跌24點，報17318點，夜期高水33點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.2%，折合報340.07元；阿里巴巴（9988）升0.68%，折合報73.5元；美團（3690）升0.3%，折合報111.83元；匯控（0005）升1.1%，折合報65.46元；建行（0939）跌0.22%，折合報4.98元。

道期現升0.065%；標期現升0.74%；納期現升1.06%。日本東證指數現跌0.15%；韓國KOSPI指數現升0.91%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.21%。

VIX指數隔晚跌3.75%或0.6點，報15.37點。

紐油現升0.4%或0.34美元，報83.91美元；布油現升0.4%或0.36美元，報89.37美元；金價現跌0.13%或3.2美元，報2329.26美元；LME 銅期貨隔晚升0.93%或91.5美元，報9865美元。比特幣現跌0.74%或483.31美元，報64313.38美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.7019厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，國航（0753）、交行（3328）、中國人壽（2628）、神華（1088） 、中國建築國際（3311）、中信証券（6030）、招商證券（6099）、中遠海運港口（1199）、香港寬頻（1310）、兗煤（1171）等。

中國心連心（1866）首季純利倒退17%。

國聯證券（1456）擬發A股募資，收購民生證券控股權。

華顯光電（0334）第一季智能手機出貨量增7.8%至2.89億部。

中興通訊（0763）首季多賺3.7%，收入升半成。

電訊數碼（6033）簽訂1292萬掛鈎港交所累計認沽期權合約。

中海油（0883）：實現油價跌與人幣貶值有關，油組減產及地緣政治撐油價在80美元以上。

龍源電力（0916）首季多賺2.6%至約25億人幣。

中海油田服務（2883）首季多賺57%，收入升兩成。

山東新華製藥（0719）首季少賺6.4%。

傳承教育（8195）發CB予基滙資本吳燕安，今股價先跌後揚。

中海油（0883）首季股東應佔淨利按年增長23.7%，創新高。

裕元（0551）盈喜，料首季多賺約1倍。

 

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