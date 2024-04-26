恒指今早高開51點或0.3%，報17336點，大市成交金額17億元；國指今早高開26點或0.43%，報6146點。恒生科技指數開市報3568點，升0.4%。非必需消費品、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為7.14%，下跌為3.92%，無升跌為88.92%。