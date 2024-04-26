恒指今早高開51點或0.3%，報17336點，大市成交金額17億元；國指今早高開26點或0.43%，報6146點。恒生科技指數開市報3568點，升0.4%。非必需消費品、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為7.14%，下跌為3.92%，無升跌為88.92%。
騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。建行（0939）、中國銀行（3988）、理想汽車（2015）拖累大市。
藍籌33隻升，22隻下跌，27隻無升跌。中海油（0883）升3.79%，報19.72元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌1.1%，報18元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，3隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報9元，升2.04%；跌幅最大的是理想（2015）開市報92元，跌1.6%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國航（0753）開市報4元，跌0.25%。交行（3328）開市報5.45元，升0.18%。中國人壽（2628）開市報10.1元，跌0.2%。神華（1088）開市報32元，跌0.31%。中國建築國際（3311）無成交，報8.79元。中信証券（6030）開市報11.86元，升2.77%。招商證券（6099）開市報6.32元，升1.61%。中遠海運港口（1199）無成交，報4.74元。香港寬頻（1310）開市報3元，無升跌。兗煤（1171）開市報17.14元，跌0.35%。
中國心連心（1866）首季純利倒退17%。開市報3.6元，跌0.55%。
國聯證券（1456）擬發A股募資，收購民生證券控股權。開市報3.39元，升14.92%。
華顯光電（0334）第一季智能手機出貨量增7.8%至2.89億部。無成交，報0.209元。
中興通訊（0763）首季多賺3.7%，收入升半成。開市報16.28元，升0.74%。
電訊數碼（6033）簽訂1292萬掛鈎港交所累計認沽期權合約。無成交，報0.63元。
中海油（0883）：實現油價跌與人幣貶值有關，油組減產及地緣政治撐油價在80美元以上。開市報19.72元，升3.79%。
龍源電力（0916）首季多賺2.6%至約25億人幣。開市報5.98元，升0.17%。
中海油田服務（2883）首季多賺57%，收入升兩成。開市報8.94元，升0.68%。
山東新華製藥（0719）首季少賺6.4%。開市報5.36元，跌0.92%。
傳承教育（8195）發CB予基滙資本吳燕安，今股價先跌後揚。開市報1.89元，無升跌。
中海油（0883）首季股東應佔淨利按年增長23.7%，創新高。開市報19.72元，升3.79%。
裕元（0551）盈喜，料首季多賺約1倍。創52周高，見13.5元，開市報13.5元，升9.05%。
破頂股包括，福耀玻璃（3606）創52周高，見43元，開市報43元，升1.53%；南戈壁（1878）創52周高，見6.3元，開市報6.3元，升0.64%；阜豐集團（0546）創52周高，見5.4元，開市報5.4元，升0.37%；裕元集團（0551）創52周高，見13.5元，開市報13.5元，升9.05%；寶業集團（2355）創52周高，見5.35元，開市報5.35元，升0.56%；中石化煉化工程（2386）創52周高，見5元，開市報5元，無升跌。
破頂指數成份股包括，中移動（0941）創52周高，見71元，開市報71元，升0.28%；宏橋（1378）創52周高，見10.9元，開市報10.9元，升1.11%。
異動股
上升異動股，包括，三寶科技（1708）開市報0.77元，升24.19%；錦藝集團控股（0565）開市報0.208元，升14.92%；國聯證券（1456）開市報3.39元，升14.92%；富元國際集團（0542）開市報0.165元，升14.58%；駿東控股（8277）開市報0.455元，升13.75%；CTR HOLDINGS（1416）開市報0.089元，升11.25%；開拓藥業－Ｂ（9939）開市報1.04元，升10.64%；紫元元（8223）開市報1.85元，升10.12%；新源萬恒控股（2326）開市報0.011元，升10%；裕元集團（0551）創52周高，見13.5元，開市報13.5元，升9.05%；數字王國（0547）開市報0.465元，升8.14%。
下跌異動股，包括，華晨中國（1114）開市報6.33元，跌16.16%；力天影業（9958）開市報2元，跌11.89%；高視醫療（2407）開市報17.48元，跌8.96%；華榮能源（1101）開市報0.025元，跌7.41%；保集健康（1246）開市報0.275元，跌6.78%；湯臣集團（0258）開市報1.55元，跌6.06%；正道集團（1188）開市報0.02元，跌4.76%；百德國際（2668）開市報0.415元，跌4.6%；眾安集團（0672）開市報0.087元，跌4.4%；萬成集團股份（1451）開市報0.9元，跌4.26%。
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