港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升12.66點子至4.13554%，是4月19日後最高，當日報4.16702%。
港元現報7.8296元貶值17點子，曾貶值最多28點子，報7.8307元，亦曾升值最多11點子，報7.8268元，是4月16日7.8263元後最強。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升69.36點子至3.89048%，是2024年4月16日後最高；1星期HIBOR升31.39點子至3.92363%；2星期HIBOR升17.88點子至3.98506%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.21點子至4.51464%；6個月期HIBOR升1.42點子至4.68292%；12個月期HIBOR升1.28點子至4.8306%。
美元指數現報105.623升值0.025點或0.02%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43264%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4672%，連續6日擴闊，利差是2023年9月04日後最闊，當日差距為-1.7576%。
對上一次連續6日擴闊，是2024年4月12日，當日利差報-1.1477%。
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