恒指今早高開51點，高位升353點，低位升51點，高低波幅302點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為34.55%，下跌為18.09%，無升跌為47.34%。

恒指半日升343點或1.99%，報17627點，大市成交金額724億元；國指升147點或2.41%，報6267點。恒生科技指數收報3684點，升3.66%。

藍籌股成交金額351.68億元，佔大市成交48.57%；科指成份股成交金額188.29億元，佔大市成交26%；國指成份股成交金額304.84億元，佔大市成交42.1%。

24隻雙櫃台股，總成交0.76億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.85%，至69.46億元，佔大市成交9.59%。牛熊證成交金額31.49億元，減少28.41%；窩輪成交金額37.96億元，減少19.6%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、領展（0823）、煤氣（0003）拖累大市。

藍籌75隻升，6隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升9.18%，收報10.7元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌0.92%，收報21.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報0.97元，升16.87%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報22元，升1.62%。

恒指逼近250天線(17717.28點)。科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入16.64億元，較上日減少11.5%，連續第20日流入，累計流入897.4億元，對上一次連續20日淨流入是3月13日。南水北上合計淨流入135.24億元人民幣，較上日增加3774.76%，連續第3日流入，累計流入184.78億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.05%，高見17638.13點，是2023年11月27日17677.52點後最高。連升5日，累計升1402.61點，對上一次連升5日是2023年10月11日。

科指曾升最多3.72%，高見3686.59點，是3月14日3692.29點後最高。

國指曾升最多2.44%，高見6269.94點，是2023年10月12日6289.47點後最高。連升5日，累計升521.29點，對上一次連升5日是2023年10月11日。

世茂（0813）、世茂服務：葉明杰辭任 邵亮接任。收報0.35元，升4.48%。世茂服務（0873）收報0.78元，升4%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國航（0753）收報3.98元，跌0.75%。交行（3328）收報5.46元，升0.37%。中國人壽（2628）收報10.18元，升0.59%。神華（1088）收報32.3元，升0.62%。中國建築國際（3311）收報8.78元，跌0.11%。中信証券（6030）收報12.18元，升5.55%。招商證券（6099）收報6.62元，升6.43%。中遠海運港口（1199）收報4.6元，跌2.95%。香港寬頻（1310）收報3.01元，升0.33%。兗煤（1171）收報16.78元，跌2.44%。

中國心連心（1866）首季純利倒退17%。收報3.61元，跌0.28%。

國聯證券（1456）擬發A股募資，收購民生證券控股權。收報3.4元，升15.25%。

華顯光電（0334）第一季智能手機出貨量增7.8%至2.89億部。收報0.207元，跌0.96%。

中興通訊（0763）首季多賺3.7%，收入升半成。收報17.02元，升5.32%。

電訊數碼（6033）簽訂1292萬掛鈎港交所累計認沽期權合約。收報0.63元，無升跌。

中海油（0883）：實現油價跌與人幣貶值有關，油組減產及地緣政治撐油價在80美元以上。創52周高，見20.2元，收報19.88元，升4.63%。

龍源電力（0916）首季多賺2.6%至約25億人幣。收報5.71元，跌4.36%。

中海油田服務（2883）首季多賺57%，收入升兩成。收報9.25元，升4.17%。

山東新華製藥（0719）首季少賺6.4%。收報5.43元，升0.37%。

傳承教育（8195）發CB予基滙資本吳燕安，今股價先跌後揚。收報1.86元，跌1.59%。

中海油（0883）首季股東應佔淨利按年增長23.7%，創新高。創52周高，見20.2元，收報19.88元，升4.63%。

裕元（0551）盈喜，料首季多賺約1倍。創52周高，見14.62元，收報14.62元，升18.09%。

破頂股表現

破頂股包括，攜程（9961）創上市新高，見406.8元，收報406.6元，升3.04%；海信家電（0921）創上市新高，見31.15元，收報31.1元，升4.36%；GC CONSTRUCTION（1489）創上市新高，見0.82元，收報0.76元，跌2.56%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見53.7元，收報51.1元，升2.2%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見18.68元，收報18.48元，升5.12%；中國移動（80941）創上市新高，見66.3元，收報66.25元，升0.99%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1112.15元，收報1112.15元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1075.4元，收報1075.4元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1052.2元，收報1052.2元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1125.35元，收報1125.35元，升0.11%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112.25元，收報112.25元，升0.13%；樂艙物流（2490）創上市新高，見14.12元，收報13.6元，升10.39%；知行汽車（1274）創上市新高，見111.3元，收報107.6元，跌0.83%；美中嘉和（2453）創上市新高，見36.6元，收報35.65元，升2.44%；米高集團（9879）創上市新高，見6.2元，收報5.97元，升1.53%；小米（1810）創52周高，見17.36元，收報17.28元，升4.1%；廸生創建（0113）創52周高，見5.08元，收報5.08元，升1.2%；中國外運（0598）創52周高，見4.38元，收報4.28元，跌1.61%；海豐國際（1308）創52周高，見17.32元，收報17.3元，升0.58%；海爾智家（6690）創52周高，見27.15元，收報27.05元，升2.27%；中國銀行（3988）創52周高，見3.52元，收報3.5元，升0.29%；中海油（0883）創52周高，見20.2元，收報19.88元，升4.63%；中移動（0941）創52周高，見71.5元，收報71.45元，升0.92%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見406.8元，收報406.6元，升3.04%；小米（1810）創52周高，見17.36元，收報17.28元，升4.1%；海爾智家（6690）創52周高，見27.15元，收報27.05元，升2.27%；中國銀行（3988）創52周高，見3.52元，收報3.5元，升0.29%；中海油（0883）創52周高，見20.2元，收報19.88元，升4.63%；中移動（0941）創52周高，見71.5元，收報71.45元，升0.92%；宏橋（1378）創52周高，見11.06元，收報10.94元，升1.48%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.245元，收報0.255元，升2%；首創鉅大（1329）低見0.158元，收報0.161元，跌10.56%；融信中國（3301）低見0.14元，收報0.159元，跌6.47%；北方礦業（0433）低見0.047元，收報0.054元，升3.85%；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.016元，收報0.016元，跌5.88%；匯盈控股（0821）低見0.055元，收報0.062元，跌3.13%；茂業國際（0848）低見0.137元，收報0.145元，跌1.36%；設計都會（1545）低見0.061元，收報0.067元，跌9.46%；瑞麗醫美（2135）低見0.148元，收報0.149元，跌1.97%；萬景控股（2193）低見0.242元，收報0.26元，升1.96%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，瘋狂體育（0082）低見0.077元，收報0.081元，升2.53%；PALADIN（0495）低見0.028元，收報0.028元，跌15.15%；金源發展國際實業（0677）低見0.41元，收報0.415元，無升跌；築友智造科技（0726）低見0.06元，收報0.069元，升6.15%；李氏大藥廠（0950）低見1元，收報1.04元，跌4.59%；永旺（0984）低見0.5元，收報0.54元，跌1.82%；重慶鋼鐵股份（1053）低見0.58元，收報0.59元，跌1.67%；奧思集團（1161）低見1.28元，收報1.29元，跌2.27%；鷹普精密（1286）低見2.04元，收報2.05元，跌2.38%；結好金融（1469）低見0.61元，收報0.63元，跌5.97%。

異動股

上升異動股，包括，艾伯科技（2708）收報0.034元，升100%；三寶科技（1708）收報1.01元，升62.9%；飛思達科技（1782）收報6.99元，升25.27%；玖源集團（0827）收報0.082元，升22.39%；INTL GENIUS-6K（2943）收報0.017元，升21.43%；中國誠通發展集團（0217）收報0.098元，升20.99%；中旭未來（9890）收報24.1元，升20.74%；裕元集團（0551）創52周高，見14.62元，收報14.62元，升18.09%；健世科技－Ｂ（9877）收報4.94元，升17.9%；途虎養車（9690）收報23.4元，升17.35%；寶積資本（8168）收報0.061元，升17.31%。

下跌異動股，包括，泰昇集團（0687）收報0.255元，跌25%；力圖控股（1008）收報0.141元，跌22.95%；暢由聯盟（1039）收報0.128元，跌20%；中國置業（0736）收報0.096元，跌17.24%；新達控股（8471）收報0.068元，跌17.07%；中國上城（2330）收報0.25元，跌16.67%；恆新豐控股（1920）收報0.3元，跌15.49%；天平道合（8403）收報0.55元，跌15.38%；滄海控股（2017）收報0.237元，跌15.36%；PALADIN（0495）見52周低0.028元，收報0.028元，跌15.15%。

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指升0.79%

日本央行按兵不動 符預期 日圓兌港元跌至5.0186 再創34年最弱

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 港元升值見兩周高

字節跳動：沒有任何出售TikTok計劃

微軟第三季收入增17% 勝預期

Alphabet首季收入勝預期 派息兼回購

據報特朗普顧問正考慮如何阻止各國放棄使用美元

世茂、世茂服務：葉明杰辭任 邵亮接任

馬斯克旗下AI初創 據報將達成60億美元融資協議

滬深三大指數開市個別發展 人行本周實現零投放零回籠

恒指高開51點 科指升0.4% 中海油升3% 聯想升2%

港股ADR跌37點 夜期高水33點 中人壽、神華、交行等業績

美債息創5個月高 道指跌375點 連跌兩日

北水增持中行 減持京基金融國際