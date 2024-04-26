螞蟻國際旗下Alipay+宣布，來自全球9個國家或地區合共14個電子錢包的用戶，只要在港看到「Alipay+」或「AlipayHK」的標誌，即在港使用其原有錢包付款，不受地域限制，付款前將顯示當前匯率，方便用戶消費。
AlipayHK CEO兼螞蟻國際大中華地區總經理李詠詩表示，今次合作透過AlipHK覆蓋全港9成以上的本地商戶，合計用戶高達12億人，未來希望接入更多錢包，相關消費上限視乎各個錢包原有限制而定。
今次Alipay+引入的電子錢包將包括澳門MPay、新加坡Changi Pay及OCBC Digital、菲律賓GCash及韓國KaKao Pay等。李詠詩指出，除了服務消費者用戶之後，亦同時服務香港商家，幫助商戶做更多生意，觸達更多客戶。現時Alipay+仍未支援港鐵、巴士等交通工具，或會在稍後時間才開通相關服務，但已有五成左右的士接受Alipay支付。
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