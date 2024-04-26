恒隆地產（0101）及恒隆集團（0010）董事長陳啟宗今日主持股東會後缷任職務，交捧予兒子兼副董事長陳文博。陳啟宗表示，以前很多內地房產公司是對手，今天不再有這些對手。在以前市旺有市旺的機會，市不旺時亦機會不少，當中上海恒隆廣場只有5至6萬平方米，現時在第二幢寫字樓旁邊興建獨立樓面作商場，令營業樓面增加13%。除了這個項目增建，他說還有其他項目，有待將來公布。
他又說，內房市場受壓，政府亦希望多些經濟活動，但是相比過往資金來源少了，令經濟有壓力，將來要花多少錢去推動，需要考慮。但是市場不旺時仍然機會猶在。
在股東會後將接棒董事長的陳文博表示，集團現有70%收入及資產在內地，雖然內地近期經營較前少許辛苦，但是仍有增長空間，集團仍然會在中港發展，並將重點放在高端零售，相信明天會更好。另集團仍然在香港繼續努力，期望越來越好，仍然物色適當機會。在高息環境下，門㩜高了，但是仍有機會。
陳啟宗缷任前，笑說因自己仍是股東，明年股東會他坐在股東席，不用坐在主席台。之前他已向兒子陳文博贈言，會後他没有甚麼額外想說或贈言。
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