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環境及自然保育基金資助女工商專聯主辦全城零碳行動

環境及自然保育基金資助全城零碳行動主辦的「凝聚教育力量，攜手邁向碳中和」研討會日前在生產力局舉行，獲過百名教育界及公眾人士參與。香港天文台前助理台長梁榮武在研討會上，獲委任為「全城零碳行動」大使，將以「零碳『武』士」的稱號，探討如何減碳。

研討會亦邀請了業界及學界的專家作為專題講者，包括香港極地研究中心創辦人何建宗、海洋公園高級保育推廣經理張可怡，以及中華基金中學校長何廸信。

研討會的重點之一是教育界在碳中和發展中的重要角色和貢獻。講者們強調了教育界在推動碳中和發展的重要性，並分享如何在教育中灌輸碳中和的種子，培養年輕一代的相關意識。他們闡述在學校及社會中教授氣候變化和零碳目標的經驗，以及如何將這些議題融入到不同學科的教學中。

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