每百日圓兌港元貶值，跌穿5，低見4.997元，是1990年5月10日4.9624後最弱。現報4.9994，跌0.58%。連續第5日貶值，累計0.0658元，對上一次連續5日是3月18日。

植田和男稱，匯率走勢會對通脹產生重大影響，如果對通脹趨勢的影響變大，那麼匯率走勢可能成為決策考量時的一個因素。他指，實現通脹目標的確定性正在逐步上升。

植田和男稱，日圓疲軟是促使央行上調2024財年CPI預測的因素之一，不過尚未對價格產生重大影響。他認為，外匯波動對通脹的影響通常是暫時。

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