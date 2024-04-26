moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港林香檸啓德AIRSIDE店新開幕 半年開10間店

「香港林香檸」啓德AIRSIDE店今日新開幕，此間店已是該品牌自去年六月開設首店之後的第10間分店。「香港林香檸」由三位香港80後「本地薑」成立，拿到内地茶飲品牌林香檸的香港及澳門獨家代理權，並著力開發香港本地口味的手打檸檬茶飲品。

香港林香檸創辦人李泓森（Will）表示，香港林香檸將於下月初再在北角及太古城新開兩間分店，並計劃在未來挑選更多商場鋪位開分店，不過目前開店儘量會選擇在不同區開店。

李泓森補充，大部分店約三個月可以達到收支平衡，不過目前利潤均會重新投資回公司以擴充後台，包括支持自建工廠、物流及開發新的產品等。目前，香港林香檸已有自創林香檸保溫杯於店内售賣以支持環保，客戶用林香檸保溫杯購買飲品即可減五元。李泓森指自林香檸保溫杯推出後反應熱烈，第三批保溫杯現已推出。

另外，香港林香檸創辦人黃惠敏（Damon）表示，啓德AIRSIDE新店此次投資成本有150到200萬元，至於香港林香檸初始投資則有2000萬元。人手方面，目前香港林香檸共有60至70名全職手員工，若包括兼職員工則可達到140至150人。每間店鋪需約4名全職員工。黃惠敏補充，香港林香檸亦於今日正式與運動飲料品牌Red Bull合作推出兩款特飲。

此外，香港林香檸創辦人彭梓進（Jack）指，香港林香檸即將推出自己的會員系統，以方便客戶。同時，香港林香檸一直注重香港本地化產品的開發，例如儘量研發無糖飲品以符合港人口味，並加入椰果等清爽配料以代替珍珠等甜膩的配料產品。

其他報道

內地首季金條及金幣消費量升近27%

碧桂園據報最快6月提交初步重組方案

95款網遊獲批 網易、騰訊有份 騰訊見8個月高

永明調查發現 76%香港千禧一代財務前景樂觀

日圓兌港元見4算 植田和男：貨幣政策不以匯率水平為目標

滬指連升三日 創板指收升3.34%

畢馬威：香港虛擬資產現貨ETF申贖方式多元化 具優勢

Alipay+宣布接通海外14個電子錢包 旅客在港可直接使用原有錢包消費

諾華誠信推新APP 供用戶全年免費查閱信貸報告

陳啟宗：很多內房已非對手 上海恒隆廣埸市淡逆市增建商場樓面13%

【有片：埋身擊】滬指反覆向好 須突破250天線才能進一步向上

Alipay伙螞蟻銀行推優惠 開通Ant Bank「餘額+」可獲發最多888元

OSL集團：伙華贏證券 推進現貨虛擬資產ETF實物申購和贖回流程

匯豐據報終止星港家族辦公室獨立資管業務

大市半日沽空金額增3% 騰訊沽空金額最多

美團據報擬在沙特推出國際外賣平台

恒指半日升343點 逼近250天線 半日成交續逾700億

中國建築首季經營溢利升15%至39億元

滬深三大指數半日向上 滬指升0.79%

日本央行按兵不動 符預期 日圓兌港元跌至5.0186 再創34年最弱

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 港元升值見兩周高

字節跳動：沒有任何出售TikTok計劃

微軟第三季收入增17% 勝預期

Alphabet首季收入勝預期 派息兼回購