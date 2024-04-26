香港林香檸創辦人李泓森（Will）表示，香港林香檸將於下月初再在北角及太古城新開兩間分店，並計劃在未來挑選更多商場鋪位開分店，不過目前開店儘量會選擇在不同區開店。

李泓森補充，大部分店約三個月可以達到收支平衡，不過目前利潤均會重新投資回公司以擴充後台，包括支持自建工廠、物流及開發新的產品等。目前，香港林香檸已有自創林香檸保溫杯於店内售賣以支持環保，客戶用林香檸保溫杯購買飲品即可減五元。李泓森指自林香檸保溫杯推出後反應熱烈，第三批保溫杯現已推出。

另外，香港林香檸創辦人黃惠敏（Damon）表示，啓德AIRSIDE新店此次投資成本有150到200萬元，至於香港林香檸初始投資則有2000萬元。人手方面，目前香港林香檸共有60至70名全職手員工，若包括兼職員工則可達到140至150人。每間店鋪需約4名全職員工。黃惠敏補充，香港林香檸亦於今日正式與運動飲料品牌Red Bull合作推出兩款特飲。

此外，香港林香檸創辦人彭梓進（Jack）指，香港林香檸即將推出自己的會員系統，以方便客戶。同時，香港林香檸一直注重香港本地化產品的開發，例如儘量研發無糖飲品以符合港人口味，並加入椰果等清爽配料以代替珍珠等甜膩的配料產品。

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