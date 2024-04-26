他又多謝提問股東，不喜歡公司股價低迷仍在過去10多年來支持，但是他說，他不能做犯法的事，股價要由市場決定，並反問：「市場我(算)是老幾？但是盈利及股東資金仍在上升，股價及市場不聽話，便要理性決定，鐘意賣就賣，仍有大批很好公司，公司(現時)屬中上游，好消息是，我明年人工大幅下降」，並强調恒隆地產今年沒有減少派息。

他又謂慶幸任內獲三名能幹的董事總經理袁偉良，陳南祿及盧韋柏的工作，並因此蒙福，亦多謝團隊的工作。他相信公司目前做法穩健及均真，相信董事會會繼續為股東謀福祉及有企業管治架構支持運作。在他任內印象最深刻，是2000年將高管薪酬決定權，將薪酬決定權這個「心肝掟」移交薪酬委員會。他相信公司已經建立文化、道德及管治，為股東謀福祉。他笑言現時不做董事長，要學習袁偉良，不會返公司，估兒子陳文博及盧韋柏感開心。

雖然恒隆地產由早年淨現金轉為淨負債比率30%，有股東關心公司債務問題，不過他說：「全世界地產公司負債，我們（淨負債率）30%還算高？相對內地（我們）最低，沒有30%不用做生意」。他謂集團曾經有10多年零負債是獨特環境的情況，心水清者，不要人云亦云。在大會上仍是副董事長身份的陳文博強調，儘管負債上升他們仍會保持派息能力，並會透過出售物業、增加收入等減低債務。同時近年參與大項目的空間較前為少亦稍慢，因此亦未必會進行大投資。

在會內老臣子現為恒隆地產獨立非執行董事袁偉良在會內罕見發言，他說，陳啟宗上任董事長時才41歲，比其他較他年長的同行年青，但是陳啟宗前沒有懼怕，最終開到新局面。在陳啟宗主導下，集團參與內地作長遠發展，並獲得盈利及新發展空間，並建立穩健基礎面對面前挑戰。另一獨董何潮輝更指，陳啟宗早年已認定中美關係很重要，並且不遺餘力兩邊奔走，加上他是基督徒，比人家做得更多。何還稱，董事會並非因為陳文博是陳啟宗的兒子而推薦他接班，而是相信陳文博勝任及有好的領導能力，幫助集團日後發展。

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