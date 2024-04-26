恒指今日高位計，較1月22日低位反彈最多20.04%，收市則升19.3%。科指數市價計，較1月低位，累升24.57%，步入技術性牛市。

恒指今早高開51點，高位升473點，低位升51點，高低波幅422點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為45.5%，下跌為21.39%，無升跌為33.09%。

恒指收市升366點或2.12%，報17651點，大市成交金額1572億元，較上日增加31.13%，是2023年7月31日1825.61億元成交後最多；國指升149點或2.44%，報6269點。恒生科技指數收報3718點，升4.61%。

藍籌股成交金額815.03億元，佔大市成交51.84%；科指成份股成交金額459.72億元，佔大市成交29.24%；國指成份股成交金額717.33億元，佔大市成交45.63%。

24隻雙櫃台股，總成交2.35億元人民幣，相當於約2.54億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.78%，至94.68億元，佔大市成交6.02%。牛熊證成交金額47.45億元，增加7.84%；窩輪成交金額47.22億元，增加0%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。建行（0939）、中國銀行（3988）、工行（1398）拖累大市。

藍籌71隻升，10隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升12.24%，收報11元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌0.92%，收報21.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.19元，升43.37%；跌幅最大的是網易（9999）收報149.2元，升1.77%。

恒指曾升穿250天線(17717.37點)。科指20天線(3460.03點)逼近100天線(3461.04點)，指數上試250天線(3780.44點)。

北水南下合計淨流入11.74億元，較上日減少37.58%，連續第20日流入，累計流入892.5億元，對上一次連續20日淨流入是3月13日。南水北上合計淨流入224.49億元人民幣，較上日增加6331.99%，連續第3日流入，累計流入274.04億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.74%，是4月2日後最大升幅，當日升幅為2.82%。高見17758.24點，是2023年11月24日17771.75點後最高。今日收市報17651.15點，是2023年11月23日後收市新高，當日報17910.84點。連升5日，累計升1427.01點，對上一次連升5日是2023年10月11日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2023年1月27日。

科指曾升最多5.17%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為7.08%。高見3738.18點，是1月2日3808.23點後最高。今日收市報3718.27點，是2023年12月29日後收市新高，當日報3764.29點。

國指曾升最多3.17%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為3.87%。高見6314.55點，是2023年9月15日6379.72點後最高。今日收市報6269.76點，是2023年9月15日後收市新高，當日報6309.59點。連升5日，累計升523.15點，對上一次連升5日是2023年10月11日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2019年7月19日。

一周表現

恒指本周累升8.8%或1427點，升幅是2011年10月28日後最大，當時收市升幅為11.06%；本周表現最佳的是李寧（2331），累升26.05%，其次為美團（3690）及中海外（0688），分別升21.3%及21.18%。而表現最差的是理想汽車（2015），累跌6.96%，其次為神華（1088） 及紫金礦業（2899），分別跌2.74%及0.68%。

國指本周累升9.1%或523點，升幅是2015年4月10日後最大，當時收市升幅為10.46%；本周表現最佳的是商湯（0020），累升105.17%，其次為快手（1024）及李寧（2331），分別升27.4%及26.05%。而表現最差的是理想汽車（2015），累跌6.96%，其次為神華（1088） 及郵儲銀行（1658），分別跌2.74%及1.23%。

科指本周累升13.43%或440點，升幅是2022年11月04日後最大，當時收市升幅為15.63%；本周表現最佳的是商湯（0020），累升105.17%，其次為快手（1024）及嗶哩嗶哩（9626），分別升27.4%及22.35%。而表現最差的是理想（2015），累跌6.96%，其次為同程旅行（0780）及海爾智家（6690），分別升2.54%及3.45%。

午後消息股表現

碧桂園（2007）據報最快6月提交初步重組方案。停牌。

95款網遊獲批 網易（9999）、騰訊有份 騰訊見8個月高。收報149.2元，升1.77%。騰訊（0700）收報348.4元，升2.65%。

恒隆地產（0101）及恒隆集團（0010）董事長陳啟宗：很多內房已非對手 上海恒隆廣埸市淡逆市增建商場樓面13%。恒隆地產收報8.4元，升0.36%。恒隆集團（0010）收報9.19元，升0.55%。

OSL集團（0863）：伙華贏證券 推進現貨虛擬資產ETF實物申購和贖回流程。收報10.8元，升10.77%。

美團（3690）據報擬在沙特推出國際外賣平台。收報115.6元，升3.68%。

中國建築（3311）首季經營溢利升15%至39億元。收報8.81元，升0.23%。

今早及隔晚消息股表現

世茂（0813）、世茂服務：葉明杰辭任 邵亮接任。收報0.355元，升5.97%。世茂服務（0873）收報0.8元，升6.67%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國航（0753）收報4.14元，升3.24%。交行（3328）收報5.39元，跌0.92%。中國人壽（2628）收報10.3元，升1.78%。神華（1088）收報31.95元，跌0.47%。中信証券（6030）收報12.32元，升6.76%。招商證券（6099）收報6.63元，升6.59%。中遠海運港口（1199）收報4.62元，跌2.53%。香港寬頻（1310）收報3.02元，升0.67%。兗煤（1171）收報16.58元，跌3.6%。

中國心連心（1866）首季純利倒退17%。收報3.61元，跌0.28%。

國聯證券（1456）擬發A股募資，收購民生證券控股權。收報3.69元，升25.08%。

華顯光電（0334）第一季智能手機出貨量增7.8%至2.89億部。收報0.207元，跌0.96%。

中興通訊（0763）首季多賺3.7%，收入升半成。收報17.18元，升6.31%。

電訊數碼（6033）簽訂1292萬掛鈎港交所累計認沽期權合約。收報0.62元，跌1.59%。

中海油（0883）：實現油價跌與人幣貶值有關，油組減產及地緣政治撐油價在80美元以上。創52周高，見20.2元，收報19.68元，升3.58%。

龍源電力（0916）首季多賺2.6%至約25億人幣。收報5.72元，跌4.19%。

中海油田服務（2883）首季多賺57%，收入升兩成。收報8.96元，升0.9%。

山東新華製藥（0719）首季少賺6.4%。收報5.45元，升0.74%。

傳承教育（8195）發CB予基滙資本吳燕安，今股價先跌後揚。收報1.82元，跌3.7%。

中海油（0883）首季股東應佔淨利按年增長23.7%，創新高。創52周高，見20.2元，收報19.68元，升3.58%。

裕元（0551）盈喜，料首季多賺約1倍。創52周高，見14.66元，收報14.34元，升15.83%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見31.25元，收報30.95元，升3.86%；GC CONSTRUCTION（1489）創上市新高，見0.82元，收報0.72元，跌7.69%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見53.7元，收報51.5元，升3%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見18.68元，收報18.3元，升4.1%；中國移動（80941）創上市新高，見66.3元，收報65.9元，升0.46%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1112.15元，收報1112.15元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1075.4元，收報1075.4元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1052.3元，收報1052.3元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1125.35元，收報1125.35元，升0.11%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112.25元，收報112.25元，升0.13%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1035.45元，收報1035.45元，升0.03%；樂艙物流（2490）創上市新高，見14.12元，收報12.68元，升2.92%；知行汽車（1274）創上市新高，見111.3元，收報110元，升1.38%；美中嘉和（2453）創上市新高，見37元，收報35.6元，升2.3%；米高集團（9879）創上市新高，見6.2元，收報5.82元，跌1.02%；小米（1810）創52周高，見17.5元，收報17.36元，升4.58%；廸生創建（0113）創52周高，見5.09元，收報5.08元，升1.2%；中國外運（0598）創52周高，見4.38元，收報4.28元，跌1.61%；海豐國際（1308）創52周高，見17.5元，收報17.42元，升1.28%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見410.8元，收報406.6元，升3.04%；小米（1810）創52周高，見17.5元，收報17.36元，升4.58%；海爾智家（6690）創52周高，見27.15元，收報26.95元，升1.89%；中國銀行（3988）創52周高，見3.52元，收報3.46元，跌0.86%；中海油（0883）創52周高，見20.2元，收報19.68元，升3.58%；中移動（0941）創52周高，見71.5元，收報71.05元，升0.35%；宏橋（1378）創52周高，見11.08元，收報11.06元，升2.6%；翰森製藥（3692）創52周高，見17.26元，收報17.22元，升2.5%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.245元，收報0.265元，升6%；首創鉅大（1329）低見0.158元，收報0.158元，跌12.22%；融信中國（3301）低見0.14元，收報0.169元，跌0.59%；瀛晟科學（0209）低見0.042元，收報0.049元，跌3.92%；泛海酒店（0292）低見0.05元，收報0.06元，升9.09%；北方礦業（0433）低見0.047元，收報0.053元，升1.92%；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.016元，收報0.018元，升5.88%；威華達控股（0622）低見0.143元，收報0.16元，升2.56%；安域亞洲（0645）低見0.075元，收報0.103元，升15.73%；匯盈控股（0821）低見0.055元，收報0.063元，跌1.56%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，中華汽車（0026）低見53.2元，收報55元，升2.04%；瘋狂體育（0082）低見0.077元，收報0.082元，升3.8%；大同機械（0118）低見0.17元，收報0.17元，無升跌；萬邦投資（0158）低見68元，收報69元，跌0.72%；博富臨置業（0225）低見5.24元，收報5.28元，跌0.19%；華信地產財務（0252）低見3元，收報3元，無升跌；太興置業（0277）低見1.98元，收報1.98元，無升跌；永發置業（0287）低見3.95元，收報3.95元，無升跌；莊士機構國際（0367）低見0.34元，收報0.36元，升2.86%；PALADIN（0495）低見0.028元，收報0.033元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，艾伯科技（2708）收報0.045元，升164.71%；齊家控股（8395）收報0.98元，升50.77%；三寶科技（1708）收報0.92元，升48.39%；商湯-W（80020）收報1.12元，升45.45%；商湯（0020）收報1.19元，升43.37%；力天影業（9958）收報3.2元，升40.97%；寶積資本（8168）收報0.072元，升38.46%；華邦科技（3638）創52周高，見0.62元，收報0.62元，升34.78%；國聯證券（1456）收報3.69元，升25.08%。

下跌異動股，包括，宏基集團控股（1718）收報0.86元，跌68.73%；金威醫療（8143）創上市新低，見0.091元，收報0.11元，跌43.3%；百德國際（2668）收報0.325元，跌25.29%；力圖控股（1008）收報0.137元，跌25.14%；朗詩（0106）收報0.048元，跌20%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.065元，跌18.75%；新達控股（8471）收報0.067元，跌18.29%；中國上城（2330）收報0.25元，跌16.67%；華泰瑞銀（8006）收報0.13元，跌16.13%；甘肅銀行（2139）收報0.34元，跌16.05%。

其他報道

內地首季金條及金幣消費量升近27%

碧桂園據報最快6月提交初步重組方案

95款網遊獲批 網易、騰訊有份 騰訊見8個月高

永明調查發現 76%香港千禧一代財務前景樂觀

日圓兌港元見4算 植田和男：貨幣政策不以匯率水平為目標

滬指連升三日 創板指收升3.34%

畢馬威：香港虛擬資產現貨ETF申贖方式多元化 具優勢

Alipay+宣布接通海外14個電子錢包 旅客在港可直接使用原有錢包消費

諾華誠信推新APP 供用戶全年免費查閱信貸報告

恒指半日升343點 逼近250天線 半日成交續逾700億