交通銀行（3328）公布，截至今年3月底止首季股東應佔盈純利249.88億元（人民幣，下同），按年升1.4%，每股盈利0.34元。
期內營業額為672.01億元，與去年同期持平。純利249.88億元，按年升1.4%；利息淨收入415.58億元，按年升2.24%；在淨經營收入中的比例為61.84%，按年升1.32個百分點。淨利息收益率1.27%，按年下降6個基點。
該行解釋，淨利息收益率下降，主要受存量貸款重定價、房貸利率調整、5年期以上LPR再次下調等因素影響，生息資產收益率同比下降較多。同時，人民幣存款延續「定期化」趨勢，加上外幣存款成本上升影響，計息負債成本率有所上升。
交行首季手續費及佣金淨收入118.79億元，按年跌6.35%；在淨經營收入中的比例為17.68%，下 降1.21個百分點。手續費及佣金淨收入倒退，主要原因是銀保手續費「報行合一」及權益類基金產品尾佣率下調等，代理保險及代銷基金業務收入按年下降；同時，跨行結算業務量波動使跨行手續 費收入減少，信用卡違約率下降使違約金收入有所減少，銀行卡業務整體收入跌。
期內資產減值損失145.98億元，按年減少5.64%，其中貸款信用減值損失144.62億元，增加4.49%。不良貸款餘額1,083.77億元，較去年底增2.54%；不良貸款率1.32%，較去年底降0.01個百分點；撥備覆蓋率197.05%，較去年底升1.84個百分點；撥備率2.6%，較去年底上升0.01個百分點。
截至3月底，該行資本充足率16.09%，一級資本充足率12.40%，核心一級資本充足率10.44%。
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