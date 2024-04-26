該公司表示，儘管期內盈利下跌， 惟與上一財政年度的年度虧損12.67億元相比，已顯著好轉。 與此比較，扣除一次性商譽減值後，上年度經調整年度虧損為6, 700萬元。

中期收益按年減少13%至58.09億元，主要由於手機及其他產品的銷售表現遜於預期。香港寬頻強調，集團的核心業務，包括固網電訊網絡服務、 科技方案及諮詢服務，按年增長1%。

香港寬頻上半財年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）按年減少4%至11.51億元，主要由於手機及其他產品銷售表現疲軟所致。

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