香港寬頻（1310）公布截至今年2月底止中期業績，期內盈利按年下跌93.4%至153.4萬元，每股盈利0.1，派中期息每股15仙，較去年同期少25%。
該公司表示，儘管期內盈利下跌，
中期收益按年減少13%至58.09億元，主要由於手機及其他產品的銷售表現遜於預期。香港寬頻強調，集團的核心業務，包括固網電訊網絡服務、 科技方案及諮詢服務，按年增長1%。
香港寬頻上半財年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）按年減少4%至11.51億元，主要由於手機及其他產品銷售表現疲軟所致。
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