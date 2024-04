股權披露顯示,David Webb於4月22日增持亞倫國際6萬股,均價0.8元,持股量由12.99%升至13.01%,涉資4.8萬元。而今次於補充資料寫「Your interim dividend was just a start and barely moved the needle. I feel another open letter coming on.」(你的股息少得可憐,我感覺又一封公開信即將出現)。

翻查過去一年David Webb的增持紀錄,除了一些如解釋回購後股權變動原因外,是繼上次佐丹奴留言後的第二次。

