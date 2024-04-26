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陳啟宗弟：陳文博沒有富二代惡習 做人低調又「好慳」 唔著名牌又識人情世故

恒隆集團（0010）緊接恒隆地產（0010）召開股東會，董事長陳啟宗弟弟、非執行董事陳樂宗亦有到場。陳啟宗將交棒予兒子陳文博，接任董事長職務，少見傳媒的陳樂宗亦罕見發言，直言在華爾街所見只追求短期利益，反而見到由已故父親及前董事長陳曾燾發展公司及由兄長打理至今，已發展逾70年，見到家族企業有優勢，可以作長線發展。

陳樂宗表示，從父親創辦公司已有70年多年，他謂：「公司既上市亦是家族控股，家族利益其實同小股東利益一致，並沒有衝突，亦有其優勢，不用如美國華爾街只顧追求短期利益而受到負面影響，避免了壞影響，並且有底氣去創造價值」。家族上市公司在這個情況下，他指出，作風會趨向保守，並且會確立家風、操守及道德，會有優勢。公司現時交給姪兒陳文博打理，他認為對公司及股東而言都是明智決定。他說：「雖然姪兒成長時家庭環境不錯，但他沒有富二代的惡習，做人低調「好慳」，沒有著名牌，頭腦冷靜，亦懂人情世故，並且對陳文博領導公司前景有信心」。

他說，在陳文博秉乘他祖父陳曾熹、父親陳啟宗，加上新一代帶來新動力，即使面對很多挑戰，但相信他仍能夠創造好價值。他又感謝股東多年支持，亦多謝他兄長長期服務，恒隆地產獨立非執行董事何潮輝照顧股東利益，及三名前任及現任董事總經理。

陳啟宗指出，他退休後生活是個人問題不能回答，但笑言：「（個人）興趣多，唯一是不會坐在這裡（股東周年大會董事長及主持位置），要交給董事總經理盧韋柏及陳文博」。他更指，公司董事在董事會內向來多參與，他相信：「不會比以前差，只會比從前好」。

在回應股東關注到公司財務及營運方面，行政總裁盧韋柏指出，在環境不明朗下，公司會注重現金流，並保守為主，回饋股東，然後再想擴張。他期待杭州項目經過6年發展後，今年尾、下年初可以開業及提供收入來源，並料上海恒隆廣場發展第二期商場，料兩年內建成並提供收入。今年首季集團亦已售藍塘道一大宅單位，並在6月底前在銷售牛頭角皓日方面部分單位入賬。至於零售環境增長放慢，會產生一定影響，但是他料未必即時反映出來。現時大地產商估值很多已跌至市帳率0.2倍，集團只能在帳面值著手提高及股息回報。他在恒隆地產股東會時則指，在股東關注內地消費者老化問題上，他們留意到，上海恒隆廣場的消費群多為35歲以上，已年青化很多，內地年青一族普遍房貸不多，消費力強。

 

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