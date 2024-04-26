金管局今日推出FiNETech系列，匯集約100家銀行、證券公司、保險公司以及科技企業，共同發掘在財富科技、保險科技、綠色科技、人工智能和分布式分類帳技術的進階合作安排。
該局表示，在未來6至12個月，金管局將通過FiNETech系列活動擴大在金融科技領域的合作，包括透過後續的FiNETech活動，繼續與各協辦機構、行業協會和市場專家的合作，聚焦人工智能、分布式分類帳技術和綠色科技領域的發展；就銀行與其他金融機構在採用金融科技方面爭取實質進展；跟進創新案例並分享行業實務經驗；以及適當參考全球發展和國際經驗，進一步就重點科技領域主題發布實務指引。
金管局旨在把握五個金融科技業務領域和技術類型的增長機遇，善用本地金融科技解決方案所擴展的網絡，令更廣泛的金融服務行業取得更大裨益。FiNETech將提供最新一站式資訊，協助金融機構尋求與金融科技界的合作機會。
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