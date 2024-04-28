萬科強調，目前經營維持穩定，合約銷售規模持續維持產業頭部地位，金融機構對公司的支持一如既往，深圳國資和大股東力挺公司，持續提供實質的支持。

此外，萬科表示將積極應對到期債務，未來兩年將削减付息債務1000億元人民幣以上，以確保公司安全。至於今年將到期的債務問題，萬科表示，2024年的境外債券只有二季度還有折合人民幣56億元的債務到期，公司已經提前啟動了相關置換和還款準備工作。對不同月份到期的債務，公司都會有相應的應對。而截至2023年底，公司持有流動現金998.1億元人民幣。

在萬科出現流動性壓力前，穆迪曾一直將萬科列為可以投資的優質股。但今年以來，穆迪開始連續下調萬科的信用評級。今年3月，穆迪撤銷萬科Baa3發行人評級，授予公司評級Ba1，並下調高級無抵押債務評級，從Ba1調至Ba2。Baa3為投資級別的最低評級，Ba1以下為非投資等級，俗稱垃圾級別。當時，穆迪表示，下調評級反映其預期萬科的信貸指標、財務靈活性和流動性緩衝將於未來12個月至18個月內減弱，列入評級下調觀察名單反映出其對萬科恢復銷售、改善融資渠道能力的擔憂。