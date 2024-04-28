中國石油化工（0386）公布今年第一季度業績，按國際財務報告會計準則計，季內純利達187.21億元（人民幣，下同），按年跌9.7%。收入達7899.7億元，按年跌0.2%。每股盈利為0.156元，按年跌近一成。
集團表示，國際原油價格震蕩上行，布蘭特原油現貨均價為每桶 83.2美元，按年升2.4%，境內天然氣需求較快增長，成品油需求保持增長，化工產品需求增速同比加快，受新增產能持續釋放和原料成本上升影響，化工毛利仍處於低位。
勘探及開發方面，季內稅前利潤為148.23億元。油氣當量產量 1.2878億桶，按年升3.4%，其中天然氣產量3504.6億立方英尺，按年升6%。
煉油方面，季內稅前利潤為68.87億元。完成原油加工量6330萬噸，按年升1.7%。生產成品油3883萬噸，按年升4.1%。
營銷及分銷方面，季內息稅前利潤為86.78億元。成品油總經銷量5981萬噸，按年升6.5%。
化工方面，息稅前虧損達16.09億元。乙烯產量327.9萬噸，化工產品經營總量1951萬噸。
另外，集團表示母公司中國石化集團，截至今年3月31日累計增持公司約2.44億股股份。其增持計劃尚未實施完畢，中國石化集團公司後續將按照增持計劃繼續擇機增持公司股份。