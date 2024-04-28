就去年第四季凈利潤虧損情况方面，天齊鋰業解釋指，受到市場價格下行影響，鋰化合物銷售均價鋰礦銷售均價，按季跌40.53%及70.24%；以上因素疊加導致鋰礦毛利額按季下跌84.27%，而鋰化合物及衍生品毛利額按季跌48.86%。另外，亦同時受SQM稅務訴訟令其投資收益按季大跌，以及美元指數大幅波動所造成匯兌損失影響。

天齊鋰業續指，隨著文菲爾德鋰礦定價周期的縮短、鋰礦價格由高位回落並逐步平穩，以及公司鋰化工產品生產基地穩定生產運營，以及銷售對現有鋰精礦庫存的逐步消化，從而對公司後續的經營產生相對正向影響。但公司的財務業績仍會受到經營性及非經營性因素的影響，存在一定不確定性。

至於深交所關注聯營公司SQM稅務訴訟方面，天齊鋰業表示，智利聖地亞哥法院於今年4月，撤銷稅務和海關法院曾在2022年11月就2017至2018稅務年度，支持SQM不繳納礦業稅的訴求的裁決。而SQM發布公告明確將基於 4 月智利法院最新裁決結果，重新審視歷史期間已繳納和計提的礦業稅會計處理，並預計可能將減少其今年第一季度的凈利潤約11億美元，其中涵蓋2011至2023財年礦業稅金額。

天齊鋰業稱，公司亦按照持股比例22.16%計算在今年第一季度應分擔的被投資單位的凈利潤影響，金額約為17億元人民幣；集團表示，SQM仍將針對今年4 月的裁決結果進一步向上一層法院提起上訴，預計後續礦業稅爭議事項涉及的訴訟和裁決輪次、最終判決結果尚無法預測。

SQM與Codelco的MOU方面，天齊鋰業表示MOU中，SQM與Codelco 將基於雙方的合作關系設立一家合營公司。合營公司將負責 SQM 目前從智利生產促進局租賃的阿塔卡馬鹽湖地區碳酸鋰和氫氧化鋰的生產，並將負責不同項目的執行和全球鋰的銷售。

另外，SQM正在與 Codelco商談關於協議修改的事宜，談判仍在進行中，談判內容還受其與 Codelco之間簽署的保密協議的約束，無法提供關於談判內容以及協議和合營公司其他最終文件的最終條款及條件的進一步細節，公司將持續關注，將在必要時履行相應的決策程序和信息披露義務，並遵守相關法律法規的規定。