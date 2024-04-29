美股三大指數上周五高收，道指收報38239點，升153點或0.4%；標指收報5099點，升51點或1.02%；納指收報15927點，升316點或2.03%。港股ADR指數報17602點，較上日收市低48點或0.28%。
個股方面，騰訊（0700）ADR折合報347.53元，較港收市價跌0.25%。阿里巴巴（9988）ADR折合報73.93元，較港收市價跌1.81%。匯豐（0005）ADR折合報65.61元，較港收市價高1.01%。美團（3690）ADR折合報115.12元，較港收市價跌0.41%。
友邦保險（1299）: 增加20億美元至現有股票回購計劃。
歐舒丹（0973）：大股東據悉將提出私有化建議，交易價值約70億美元。
中國移動（0941）: 任命何飈為執行長兼執行董事。
萬科（2202）：萬科表示「堅決反對」穆迪降級，稱有來自大股東與金融機構的支持。
中國國航（0753）：將購買100架中國商飛公司的C919飛機，以提振本土製造商。
長城汽車（2333）: 據自由歐洲電台匈牙利版報導，長城汽車將在匈牙利南部建設一家工廠。
中國太保（2601）: 第一季度淨利潤117.6億元人民幣，上年同期116.3億元人民幣。
中國石化（0386）：第一季度國際會計準則淨利潤187.2億元人民幣。