恒指今早高開86點或0.5%，報17737點，大市成交金額22億元；國指今早高開5點或0.1%，報6275點。恒生科技指數開市報3728點，升0.28%。
藍籌股方面，友邦（1299）首季新業務價值增31%，創季度新高，開市報58元，升7.41%，為升幅最大的藍籌；申洲國際（2313）跌2.91%，報75.1元，是跌幅最大的藍籌。
大型科技股個別發展，，阿里巴巴（9988）跌1.33%，報74.3元；騰訊（0700）無升跌，報348.4元；美團（3690）無升跌，報115.6元；小米（1810）升0.81%，報17.5元；京東（9618）升0.93%，報118.8元；網易（9999）升0.54%，報150元；百度（9888）開市報99.1元，跌1.78%； 快手（1024）開市報56.6元，升0.18%。
成都不再審核購屋資格，內房股大幅高開。旭輝（0884）開市報0.345元，升15%；中海外（0688）升0.29%，報14元；遠洋集團（3377）開市報0.32元，升12.28%；龍湖（0960）開市報11.3元，升2.73%。
商務部宣布以舊換新汽車補貼政策，汽車股普遍走高。吉利（0175）開市報9.7元，升3.3%；比亞迪（1211）開市報217元，升1.97%；小鵬（9868）開市報31.3元，升3.3%；理想汽車（2015）開市報100元，升1.11%；蔚來（9866）開市報35.5元，升2.01%。
極兔速遞（1519）於2023年10月27日掛牌，原有股東、基石投資者承諾提供6個月禁售期，禁售期已屆滿，合共1.47%已發行股份今日解禁，股價創上市新低，開市報5.47元，跌14.13%。
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