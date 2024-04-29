moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開86點 友邦首季新業務價值創新高 高開7%冠藍籌 旭輝飈15%

恒指今早高開86點或0.5%，報17737點，大市成交金額22億元；國指今早高開5點或0.1%，報6275點。恒生科技指數開市報3728點，升0.28%。

藍籌股方面，友邦（1299）首季新業務價值增31%，創季度新高，開市報58元，升7.41%，為升幅最大的藍籌；申洲國際（2313）跌2.91%，報75.1元，是跌幅最大的藍籌。  

大型科技股個別發展，，阿里巴巴（9988）跌1.33%，報74.3元；騰訊（0700）無升跌，報348.4元；美團（3690）無升跌，報115.6元；小米（1810）升0.81%，報17.5元；京東（9618）升0.93%，報118.8元；網易（9999）升0.54%，報150元；百度（9888）開市報99.1元，跌1.78%； 快手（1024）開市報56.6元，升0.18%。

成都不再審核購屋資格，內房股大幅高開。旭輝（0884）開市報0.345元，升15%；中海外（0688）升0.29%，報14元；遠洋集團（3377）開市報0.32元，升12.28%；龍湖（0960）開市報11.3元，升2.73%。

商務部宣布以舊換新汽車補貼政策，汽車股普遍走高。吉利（0175）開市報9.7元，升3.3%；比亞迪（1211）開市報217元，升1.97%；小鵬（9868）開市報31.3元，升3.3%；理想汽車（2015）開市報100元，升1.11%；蔚來（9866）開市報35.5元，升2.01%。

極兔速遞（1519）於2023年10月27日掛牌，原有股東、基石投資者承諾提供6個月禁售期，禁售期已屆滿，合共1.47%已發行股份今日解禁，股價創上市新低，開市報5.47元，跌14.13%。

其他報道

歐舒丹主席據報提私有化建議 涉估值546億元

高盛：奧運期間員工出差巴黎須獲批 不可開公數睇比賽

 