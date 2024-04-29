moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

友邦料75%目標派付率可以持續 加碼回購為減少空窗期

友邦保險（1299）在首季業績，公布新資本管理政策詳情，以年度產生的自由盈餘淨額的75%作為目標派付率，並加碼在未來12個月追加20億美元回購。集團區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，相信75%的目標派付率是可以持續，資本管理政策並非突然出現，過去派息和回購時已有相關的計算，現時則是就政策詳情向市場及股東解釋。

今年是友邦3年的100億美元回購的最後一年，至去年底剩餘28億美元，市場關注未作日後安排公布，陳榮聲表示百億美元回購預期在10月至11月完成，與2025年3月公布2024年業績時間有距離，因此是次宣布增加20億美元回購，追加後回購會在明年年中完成，減少回購空窗期。現時距離完成還有半年，適當時間向市場更詳細披露其資本管理政策。

自由盈餘會受匯率波動、投資波動等影響，不過陳榮聲影響屬於短期，長期而言平均波動不高。對於是否已回應近月影響股價下跌的因素，他指做法並非特別因應股價變化，因為股價有不同因素影響。

其他報道

港元拆息全線向上 一個月HIBOR創近兩周高

滬深三大指數全線走高 滬指收復3100點大關

日圓兌美元34年來首跌穿160 兌港元見4.91算 瑞穗銀行：可能是「肥手指」交易

中集車輛：美國當局認定旗下公司無違規進口商品行為

旭輝與債券持有人原則上達成一致 股價曾升25%

滬深三大指數個別發展 人行進行20億人幣逆回購

恒指高開86點 友邦首季新業務價值創新高 高開7%冠藍籌 旭輝飈15%

友邦首季新業務價值增31% 創季度新高 增20億元回購股份

美股高收 港股ADR指數低收48點 友邦增20億美元回購股份

歐舒丹主席據報提私有化建議 涉估值546億元

高盛：奧運期間員工出差巴黎須獲批 不可開公數睇比賽

 