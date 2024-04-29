友邦保險（1299）在首季業績，公布新資本管理政策詳情，以年度產生的自由盈餘淨額的75%作為目標派付率，並加碼在未來12個月追加20億美元回購。集團區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，相信75%的目標派付率是可以持續，資本管理政策並非突然出現，過去派息和回購時已有相關的計算，現時則是就政策詳情向市場及股東解釋。
今年是友邦3年的100億美元回購的最後一年，至去年底剩餘28億美元，市場關注未作日後安排公布，陳榮聲表示百億美元回購預期在10月至11月完成，與2025年3月公布2024年業績時間有距離，因此是次宣布增加20億美元回購，追加後回購會在明年年中完成，減少回購空窗期。現時距離完成還有半年，適當時間向市場更詳細披露其資本管理政策。
自由盈餘會受匯率波動、投資波動等影響，不過陳榮聲影響屬於短期，長期而言平均波動不高。對於是否已回應近月影響股價下跌的因素，他指做法並非特別因應股價變化，因為股價有不同因素影響。
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