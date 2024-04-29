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多隻「出險」內房升逾2成 成都今起取消限購

在五一黃金周前夕，成都取消樓市限購政策，引來更多城市跟進的憧憬。內地屢傳深圳亦將優化調整限購政策，據內媒報道，指獲深圳市住建局回應，深圳將結合房地產市場實際情況，在深圳市委、市政府領導下，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進該市房地產市場平穩健康發展；相關政策資訊以市住房和建設局官方公佈為准。

在4月28日「成都住建」的公眾號發布消息，指成都出台《關於進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，當中提到為滿足合理住房需求方面，從4月29日起全市範圍內住房交易不再審核購房資格，全市商品住房專案不再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。

對社會關注度較高的熱點專案，鼓勵企業採取公證搖號選房銷售。同時，推動城市房地產融資協調機制走深走實，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。另外，支援車位與住宅同步銷售；合理設置新出讓住宅用地車位規劃配比。

根據中指研究院監測，截至目前，除海南省外，核心城市中一線城市和杭州（新房）、天津、西安核心區仍維持限購政策。

今日部分已違約內房股大幅急升，花樣年（1777）早市升31.25%、景瑞（1862）升29.17%、佳兆業（1638）升29.989%、世茂（0813）升26.76%、正榮（6158）升25%、融創中國（1918）升23.89%、奧園（3883）升21.5%、合景泰富（1813）升20.69%、中梁（2772）升20.62%。

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