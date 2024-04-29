在五一黃金周前夕，成都取消樓市限購政策，引來更多城市跟進的憧憬。內地屢傳深圳亦將優化調整限購政策，據內媒報道，指獲深圳市住建局回應，深圳將結合房地產市場實際情況，在深圳市委、市政府領導下，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進該市房地產市場平穩健康發展；相關政策資訊以市住房和建設局官方公佈為准。