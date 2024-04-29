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恒指一度重上萬八點 5個月來首次 半日升226點 碧服升8.6% 內房熱炒

恒指半日向上，一度升376點，高位見18,027點，創年內新高，惟臨近半日收市時升幅收窄，收市未能穩守萬八關，埋單升226點或1.29%，報17878點，大市成交金額967億元；國指升56點或0.9%，報6326點。恒生科技指數收報3748點，升0.81%。 

大型科技股走勢分化，阿里巴巴（9988）跌0.33%，收報75.05元；騰訊（0700）升0.34%，收報349.6元；美團（3690）跌2.94%，收報112.2元；小米（1810）升1.38%，收報17.6元；京東（9618）收報120.3元，升2.21%；百度（9888）收報100.4元，跌0.5%；快手（1024）收報56.45元，跌0.09%；網易（9999）收報153.4元，升2.82%。

藍籌中以碧桂園服務（6098）表現最好，升8.55%，收報5.33元；國藥（1099）逆市跌4.87%，收報20.5元，是跌幅最大的藍籌。  

友邦保險（1299）績後表現強勢，半日收報58.25元，升7.87%。

房屋限購政策逐步退出市場，內房股向上，世茂集團（0813）收報0.45元，升26.76%；合景泰富（1813）收報0.35元，升20.69%；雅居樂（3383）收報0.56元，升13.13%；旭輝（0884）收報0.355元，升18.33%；奧園（3883）收報0.132元，升23.36%；花樣年（1777）收報0.042元，升31.25%；遠洋集團（3377）收報0.33元，升15.79%；潤地（1109）收報28.7元，升3.24%。

中資券商股表現亮眼，中金（3908）收報10元，升2.04%；中信証券（6030）收報12.62元，升2.44%；中國銀河（6881）收報4.39元，升3.54%；光大證券（6178）收報5.59元，升0.9%；招商證券（6099）收報6.67元，升0.6%；廣發証券（1776）收報7.99元，升0.38%；國泰君安（2611）收報8.46元，升0.83%。

石油股個別發展。中石化（0386）績後跌2.29%，收報4.69元；中石油（0857）跌2.79%，收報7.33元；中海油（0883）升0.81%，收報19.84元。                       

黃金股等避險板塊受壓。中國黃金國際（2099）收報46元，跌4.86%；紫金礦業（2899）收報17.36元，跌1.48%；招金礦業（1818）收報12.54元，跌3.69%；山東黃金（1787）收報16.94元，跌4.62%。

 

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