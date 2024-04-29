保監局與廉政公署月中採取聯合行動，打擊懷疑向內地旅客無牌銷售保單的經紀，市場關注會影響友邦（1299）來自內地訪客的業務，集團區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，友邦香港內地訪客業務有六成保費來自旗下代理人，不容許使用中間人轉介，經紀比例約30%至35%，不過與該行合作的經紀有約百個，加上分銷產品渠道亦包括銀保，認為相關行動對該行影響輕微，而友邦亦已暫停相關涉案經紀的內地訪客銷售。
友邦首季新業務價值按年增31%，新業務價值利潤率按年升2.1個百分點至54.2%，其中香港新業務價值按年升43%，新業務價值利潤率則增6.2%至64.3%。陳榮聲表示，內地訪客客戶的新業務價值繼續保持動力，超過去年第四季水平，首季訪港旅客持續增長，但仍未重返疫情前水平，對香港業務的可持續性有信心。
本港業務利潤率方面，內地訪戶業務有逾50%新保單來自保障性產品，近期內地訪客偏好長期儲蓄保險，不過相關產品亦有逾兩成的內部回報率，加上美元利率繼續高企，有利香港新業務價值率。
對於今年業務，陳榮聲表示香港與內地業務活躍新代理人數，按年有強勁的雙位數增加，有助帶來未來新業務價值的強勁增長。
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