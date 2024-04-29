文章日期：2024年4月29日 13:19
外賣平台戶戶送公布2024年第一季「餐廳信心指數」的調查結果，當中37%受訪餐廳表示外送收入錄得增長，而43%的餐廳表示來自外送平台收入佔其總收入的10至30%，更有逾三分之一受訪餐廳外送平台收入佔餐廳總收入的三成以上。
調查結果又顯示，隨着港人和來港遊客參與全城盛事活動，近40%餐廳認為盛事對其業務產生積極影響，另外37%則表示影響相若。
超過40%受訪餐廳預計，香港旅遊業復蘇將為他們帶來正面影響，而超過40%預計影響將維持不變。37%餐廳對餐飲業前景感到樂觀，較上一季的26%高。受訪餐廳中，85%認為外送平台於不久將來仍然重要，甚至將變得更爲重要。
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