調查結果又顯示，隨着港人和來港遊客參與全城盛事活動，近40%餐廳認為盛事對其 業務產生積極影響，另外37%則表示影響相若。

超過4 0%受訪餐廳預計，香港旅遊業復蘇將為他們帶來正面影響，而超過 40%預計影響將維持不變。37%餐廳對餐飲業前景感到樂觀， 較上一季的26%高。受訪餐廳中，85%認為外送平台於不久將來仍然重要，甚至將變得更爲重要。

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