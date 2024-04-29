調查發現，有九成（90%）受訪中小企員工表示薪酬是他們決定去留的首要因素，然而工作的穩定性（85%）、與同事/上司關係（81%）及僱員福利（80%）亦是重要的考慮因素。

中小企打工仔盼今年加薪5.6%

中小企員工在2024年的理想加薪幅度平均為5.6%，但將公司的財務狀況及大環境因素納入考慮後，他們預期的加薪幅度平均為3.8%，與大型企業員工的3.6% 相若。然而，有42% 的中小企員工認為今年不會加薪，相比四分一（25%）大型企業員工認為今年凍薪的比例為高。

調查亦發現逾三份一中小企員工（35%）對新工作機會持開放態度，人數佔比高於去年的26%。儘管如此，願意留在現職公司的中小企員工比例（55%）仍高於大型企業的員工（51%）。當被問及對現職公司的滿意度，中小企員工（62%）的滿意度亦稍高於大型企業的員工（58%），主要歸功於與同事的聯繫、與上司建立的和諧關係及獲得應有的薪酬等三大因素。

近六成（59%）受訪的中小企員工傾向留在中小企環境工作，遠高於2022年的41%，而傾向留在大型企業的員工比例僅有30%。中小企員工認為與同事擁有和諧關係/公司具人情味（54%）、同事間競爭較少（46%）與更大自由工作度（45%）均是於中小企工作的優點，再次反映中小企打工仔重視「講心」。

醫療保障最受員工青睞

八成（80%）的中小企員工視僱員福利為去留關鍵，但僅約半數（49%）中小企員工對現職公司的僱員福利感到滿意，明顯低於2022年的62%。在僱主提供的保障計劃中，醫療保障（71%）最受青睞，其次為危疾保障（54%）及意外保障（51%）。

當提及公司舉辦的理財策劃工作坊時，中小企員工最感興趣的主題是強積金表現及管理（43%），其次為一般理財或金融知識（42%），以及退休規劃（31%）。即使有45% 中小企員工表示對擁有多個強積金供應商感興趣，卻只有少於四成（39%）受訪者意識到同一僱主可有多於一個強積金供應商。

保誠財險總經理莫玉鶯表示：「考慮到技術專才短缺的情況，保誠明白員工是中小企最重要的資產之一。是次調查結果亦顯示非薪酬因素，尤其僱員福利對中小企挽留人才的重要性。」

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