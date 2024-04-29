該行去年客戶貸款和墊款總額按年上升18%，至逾21億元， 貸存比率升至84%。該行特別提到，隨著疫情過去及全面通關等利好因素帶動，業務於2023 年下半年錄得良好表現，下半年的新增貸款較上半年高46%。

截至去年底，在平安壹賬通已審批貸款的客戶中，其中有27.3%中小企為首次獲取銀行貸款 ，另外8%的貸款來自營運不足三年的初創公司獲無抵押貸款。

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