已被帶走調查多時的中國恒大（3333）主席許家印，其前妻丁玉梅亦官方纏身，據一份入稟狀顯示，被告人丁玉梅被追討連本帶利合計8.59億元。
據入稟狀顯示，丁玉梅於2021年11月8日為「巨山有限公司」及「好邦有限公司」兩間公司作擔保，貸款8.21億元。截至上周五（4月26日）已黑計拖欠原告歐力士亞洲資本合計8.59億元，當中包括8.21億元本金、利息3173.25萬元及費用及開支618.09萬元，故歐力士入稟追債。
值得留意的是，「好邦有限公司」原持有港島山頂布力徑10號E座大宅，而「巨山有限公司」則持有山頂布力徑10號C座大宅，惟兩間大宅均已遭接管。
以往許家印將10號C座及10號E座兩幢大宅抵押至財務公司「歐力士」，再加兩間離岸公司擔保，共借8.21億元。
此前，在今年2月丁玉梅亦入稟高院向要求許家印次子許騰鶴償還逾10億元的款項。
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