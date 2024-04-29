高銀金融前主席、富豪潘蘇通再被入稟追討，據入稟狀顯示，被告為潘蘇通及旗下公司Chariot Power Investments Limited，原告為上海商業銀行。上商入稟指，Chariot Power在2019年12月31日向該行敍造按揭貸款，而2020年1月14日潘蘇通及Chariot Power再以港島中半山寶雲道2號富匯豪庭1座27樓B室敍造按揭貸款。
該行現要求收回該富匯豪庭單位，並要求Chariot Power根據2019年12月31日簽署的貸款通知書條款，支付所有按揭本金及利息。同時，亦要求潘及Chariot Power支付一切訴訟衍生的費用等。
繼潘蘇通私人持有的豪宅樓盤何文田「傲玟」被接管後，去年初便已傳出潘蘇通名下的富匯豪庭單位已淪為銀主盤，不過當時傳出的是1座高層A、B室，是相連單位。
至於今年初，就高院原訟庭於2022年中頒令潘蘇通破產及其公司清盤一案，潘蘇通不服上訴，其後獲上訴庭押後裁決。
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