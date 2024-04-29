該行現要求收回該富匯豪庭單位，並要求Chariot Power根據2019年12月31日簽署的貸款通知書條款，支付所有按揭本金及利息。同時，亦要求潘及Chariot Power支付一切訴訟衍生的費用等。

繼潘蘇通私人持有的豪宅樓盤何文田「傲玟」被接管後，去年初便已傳出潘蘇通名下的富匯豪庭單位已淪為銀主盤，不過當時傳出的是1座高層A、B室，是相連單位。

至於今年初，就高院原訟庭於2022年中頒令潘蘇通破產及其公司清盤一案，潘蘇通不服上訴，其後獲上訴庭押後裁決。

其他報道

宏利與渣打香港就私銀業務建立分銷伙伴合作安排

人行地方分支行據報指導部分區域性銀行控制超長債投資

許家印前妻丁玉梅被入稟追討近8.6億

內地銀行據報限制涉俄交易業務 避免被美國制裁

平安壹賬通去年虧損1.8億 貸存比率升至84%

滬深三大指數高收 兩市成交額連續第二日破萬億人幣

調查：中小企打工仔盼今年加薪5.6% 八成員工視福利為去留關鍵

日本出手干預匯市？財務官神田真人不予置評

日圓反彈逾1%兌港元重上5算 外電指央行入市干預

調查：首季本港37%受訪餐廳外賣收入有增長

【有片：埋身擊】納指後市料維持大型區間波動 宜高沽低買

蘇新服務棄在港購寫字樓 改IPO資金用於蘇州投地

保監打擊向內地客無牌銷售保單 友邦：已暫停涉案經紀的新業務

多隻「出險」內房升逾2成 成都今起取消限購

恒指一度重上萬八點 5個月來首次 半日升226點 碧服升8.6% 內房熱炒

友邦料75%目標派付率可以持續 加碼回購為減少空窗期

傳上市前融資目標市值200億美元 小紅書否認

港元拆息全線向上 一個月HIBOR創近兩周高

滬深三大指數全線走高 滬指收復3100點大關

日圓兌美元34年來首跌穿160 兌港元見4.91算 瑞穗銀行：可能是「肥手指」交易

中集車輛：美國當局認定旗下公司無違規進口商品行為

旭輝與債券持有人原則上達成一致 股價曾升25%

滬深三大指數個別發展 人行進行20億人幣逆回購