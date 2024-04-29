恒指早市一度急升380點，一度升穿萬八點大關，高見18,031點，創年內新高，惟午後升幅收窄，尾市升幅縮至不足100點，埋單升95點或0.54%，報17746點，大市成交金額1634億元，較上日增加3.93%；國指升13點或0.21%，報6282點。恒生科技指數收報3713點，跌0.13%。