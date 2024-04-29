恒指早市一度急升380點，一度升穿萬八點大關，高見18,031點，創年內新高，惟午後升幅收窄，尾市升幅縮至不足100點，埋單升95點或0.54%，報17746點，大市成交金額1634億元，較上日增加3.93%；國指升13點或0.21%，報6282點。恒生科技指數收報3713點，跌0.13%。
藍籌中以碧桂園服務（6098）表現最好，收市升11%，收報5.45元；國藥（1099）表現最差，收市跌6.26%，收報20.2元，是跌幅最大的藍籌。
大型科技股個別發展。阿里巴巴（9988）跌1.26%，收報74.35元；騰訊（0700）跌0.23%，收報347.6元；美團（3690）跌3.63%，收報111.4元；小米（1810）升0.35%，收報17.42元。京東（9618）收報118元，升0.25%；網易（9999）收報151元，升1.21%；快手（1024）收報56.7元，升0.35%。另外，傳百度將與特斯拉(Tesla)在地圖和導航功能方面展開合作，收報103.3元，升2.38%。
因房屋限購政策逐漸退出市場，內房股大漲。世茂集團（0813）收報0.57元，升60.56%；合景泰富（1813）收報0.375元，升29.31%；綠城中國（3900）收報6.65元，升10.83%；佳兆業（1638）收報0.114元，升26.67%；雅居樂（3383）收報0.6元，升21.21%；奧園（3883）收報0.124元，升15.89%；旭輝（0884）收報0.355元，升18.33%；遠洋集團（3377）收報0.35元，升22.81%；保利置業（0119）收報1.44元，升6.67%；瑞安房地產（0272）收報0.74元，升4.23%；潤地（1109）收報28.6元，升2.88%。
內地5月6日起推6項便利港澳簽證措施，濠賭股大漲。金沙中國（1928）升2.24%，收報19.14元；銀娛（0027）升1.12%，收報36元；新濠國際發展（0200）收報6.08元，升11.97%；美高梅中國（2282）收報13.56元，升1.04%；澳博（0880）收報2.96元，升3.5%。
其餘個股方面，友邦（1299）首季新業務價值創季度新高，收報57.3元，升6.11%。
港鐵（0066）獲大摩唱好，目標價升3.4%至30元，評級上調位「增持」，收市報26元，升3.38%。
其他報道
調查：中小企打工仔盼今年加薪5.6% 八成員工視福利為去留關鍵
恒指一度重上萬八點 5個月來首次 半日升226點 碧服升8.6% 內房熱炒