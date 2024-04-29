中囯石油天然氣（0857）公布今年第一季業績，收入為8121.84億元（人民幣·下同），按年增加10.9%；歸屬於母公司股東的淨利潤為456.83億元，升4.7%，主要由於成品油、天然氣、化工品等產品國內銷量增加以及提質增效工作的深入推進。基本每股收益為0.25元，增加4.7%。經營活動產生的現金流量淨額1110.77億元，跌12.1%。
該集團指，2024年第一季，集團原油平均實現價格每桶75.41美元，比上年同期的75.98美元下降0.8%；國內天然氣平均銷售價格每千立方英尺9.38美元，與上年同期基本持平。
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此外，集團第一季度銷售成品油3,925.8萬噸，同比增長4.5%，其中國內銷售成品油2,854.5萬噸，同比增長4.6%。銷售業務實現經營利潤67.63億元，同比減少17.1%，主要由於國際貿易業務利潤減少。