中交建（1800）公布，截至三月底首季純利61.41億元人民幣（下同），按年增長10%，每股收益人民幣0.36元；營業利潤93.25 億 元，按年增長10.10%。
首季營業收入實現1,769.04億元，按年增長0.18%；新簽合同額人民幣5,072.98億元，按年增長10.81%，完成公司年度目標的25.49%。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業 務和其他業務分別為4,644.26億元、101.31億元、292.19 億元和35.22億元。
各業務來自於境外地區的新簽合同額912.35億 元，按年增長9.37%，約佔公司新簽合同額的18%。其中，基建建設業務、 基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為872.83億元、2.88 億元、31.26億元和5.38億元。
各業務按照公司股比確認基礎設施等投資類項目合同額為267.34億元， 預計在設計與施工環節本公司可承接的建安合同額為215.03億元。
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