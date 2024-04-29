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郵儲行首季盈利跌1.4%至259億人幣 不良貸款率微升

中國郵儲銀行（1658）公布，截至今年3月底止首季股東應佔盈利259.26億元（人民幣，下同），按年跌1.35%，每股收益0.25元。

期內收入894.94億元，按年升1.42%，利息淨收入715.73億元，按年增長3.13%，淨利息收益率1.92%，較去年底跌9個基點，與去年同期相比，降幅收窄2個基點。手續費及佣金淨收入94.76億元，按年跌18.21%，主要是受「報行合一」政策影響，代理保險業務收入下降導致。但

截至3月底，郵儲行不良貸款餘額715.86億元，較上年末增加41.26億元；不良貸款率0.84%，較上年末升0.01個百分點。關注類貸款餘額606.02億元，較上年末增加56.5億元；關注類貸款佔比0.71%，較上年末上升0.03個百分點。逾期貸款餘額840.55億元，較上年末增加100.26億元；逾期率0.99%，較上年末上升0.08個百分點。撥 備覆蓋率326.87%，較上年末下降20.70個百分點。

報告期內，新生成不良貸款170.93億元，年化不良貸款生成率 0.81%。 本行核心一級資本充足率9.41%，較上年末下降0.12個百分點；一級資本充足率11.76%，較上年末上升0.15個百分 點；資本充足率14.33%，較上年末上升0.10個百分點，均滿足監管要求。

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