期內收入894.94億元，按年升1.42%，利息淨收入715.73億元，按年增長3.13%，淨利息收益率1.92%，較去年底跌9個基點，與去年同期相比，降幅收窄2個基點。手續費及佣金淨收入94.76億元，按年跌18.21%，主要是受「報行合一」政策影響，代理保險業務收入下降導致。但

截至3月底，郵儲行不良貸款餘額715.86億元，較上年末增加41.26億元；不良貸款率0.84%，較上年末升0.01個百分點。關注類貸款餘額606.02億元，較上年末增加56.5億元；關注類貸款佔比0.71%，較上年末上升0.03個百分點。逾期貸款餘額840.55億元，較上年末增加100.26億元；逾期率0.99%，較上年末上升0.08個百分點。撥 備覆蓋率326.87%，較上年末下降20.70個百分點。

報告期內，新生成不良貸款170.93億元，年化不良貸款生成率 0.81%。 本行核心一級資本充足率9.41%，較上年末下降0.12個百分點；一級資本充足率11.76%，較上年末上升0.15個百分 點；資本充足率14.33%，較上年末上升0.10個百分點，均滿足監管要求。

其他報道

中交建首季多賺一成 新簽合同額5073億人幣

中石油首季多賺近半成至457億人幣

老虎證券將予香港首批虛擬資產現貨ETF零佣金交易

Tesla據報與百度合作在內地推全自動駕駛 美股盤前升逾6%

中銀香港首季提取減值準備前經營收入升17%至178億

恒指未能穩守萬八關 收升95點 內房股爆升 世茂飈61% 傳與Tesla合作 百度漲2.4%

大摩上調港鐵目標價3.4% 評級升至「增持」

標普全球：料中國電動車今明兩年銷量增長15%至20%

潘蘇通再被入稟追討 上商要求收回富匯豪庭單位

宏利與渣打香港就私銀業務建立分銷伙伴合作安排

人行地方分支行據報指導部分區域性銀行控制超長債投資

許家印前妻丁玉梅被入稟追討近8.6億

內地銀行據報限制涉俄交易業務 避免被美國制裁

平安壹賬通去年虧損1.8億 貸存比率升至84%

滬深三大指數高收 兩市成交額連續第二日破萬億人幣

調查：中小企打工仔盼今年加薪5.6% 八成員工視福利為去留關鍵

日本出手干預匯市？財務官神田真人不予置評

日圓反彈逾1%兌港元重上5算 外電指央行入市干預

調查：首季本港37%受訪餐廳外賣收入有增長

【有片：埋身擊】納指後市料維持大型區間波動 宜高沽低買

蘇新服務棄在港購寫字樓 改IPO資金用於蘇州投地

保監打擊向內地客無牌銷售保單 友邦：已暫停涉案經紀的新業務

多隻「出險」內房升逾2成 成都今起取消限購