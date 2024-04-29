招商銀行（3968）公布，截至今年3月底止首季，營業淨收入864.20億元（人民幣，下同），按年下降4.64%；股東應佔盈利380.77億元，跌1.96%，每股收益1.51元。
期內淨利息收入520億元，按年降6.15%；非利息淨收入344.2億元，跌2.26%。
首季淨利差1.9%，淨利息收益率2.02%，按年分別下降28個基點和27個基點，按季分別下降3個基點和2個基點。受貸款市場報價利率（LPR）下調及存量房貸利率下調影響，加上有效信貸需求不足，新發生業務收益率按年下跌，導致生息資產收益率有所 下降，是拉低淨利息收益率的主要因素。
截至3月底，招行不良貸款餘額626.3億元，較去年底增加10.51億元；不良貸款率 0.92%，較去年底下降0.03個百分點，當中房地產業不良貸款率4.82%，較去年底跌0.19個百分點。撥備覆蓋率436.82%，較去年底下降0.88個百分點；貸款撥備率4.01%，較去年底下降0.13個百分點。
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