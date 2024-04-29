文章日期：2024年4月29日 18:08
中聯重科（1157）公布，截至今年3月底止首季盈利9.16億元（人民幣，下同），按年升13.1%，每股盈利0.11元。
期內營業額117.73億元，按年升12.9%。扣除非經常性損益的盈利為7.77億元，按年升19.5%。
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