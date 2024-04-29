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花樣年更新境外債務重組之建議條款

花樣年（1777）公布，於今日（4月29日）已與持有現有票據未償還本金總額32%的債券持有人小組簽訂重組協議。

花樣年的重組方案中，涉及公司發行總額達40.18億美元的優先票據的未債還本金等，新票據到期日將為2026年12月31日至2031年6月30日，現金利息為4.5%至6.5%，若利息以實物支付則為5.5%至7.5%。如果選擇延長到期日，則新票據的延期批次在延 長期內的利率將增加2%。該等新票據現金利息的利率將介乎6.5%至7.25%。

債轉股方面，公司將發行總額13億美元新股，並將按比例分配予其他計劃債權人。控股股東曾寶寶亦將截至2022年底其向集團作出的所有未償還股東貸款交換為公司新股。於債轉股完成後，預期控股股東將控制花樣年股權總額約40%；及現有債務工具持 有人將合共持有花樣年股權總額約45.2%。

同時，集團控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元作為股東貸款，為建議重組費用及開支提供資金，今次新股東貸款為無抵押、無固定到期日且按合理利率，年利率將介乎5%至8%計息，且償付順序將次於現有票據及新票據，惟僅當公司以現金支付應付新票據持有人的所有現金利息時，方可以現金支付新股東貸款利息。

此外，作為新票據的額外抵押，曾寶寶將於重組生效日期或之前將其所持有相當於公司總股本10%的公司託管股份存入中國境外的獨立託管賬戶。倘若花樣年未能支付於2027年12月31日或之前的任何利息期內到期利息的現金部分，或於各到期日償還新票據批次A及B的本金，所有託管股份將由託管代理轉讓予新票據持有人。

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