工商銀行（1398）公布，截至今年3月底止首季淨利潤880.62億元（人民幣，下同）按年下降2.98%，每股收益0.24元。年化平均總資產回報率0.76%，年化加權平均權益回報率10.06%，分別下降0.13和1.16個百分點。
期內營業收入2101.65億元，按年跌3.80%。利息淨收入1614.01億元，降4.16%。年化淨利息收益率（NIM）1.48%，較去年底的1.61%收窄13個百分點。
非利息收入487.64億元，下降2.57%，其中手續費及佣金淨收入393.42億元，下降2.83%，營業費用（不含稅金及附加）457.89億 元，增長0.78%。成本收入比21.79%。計提各類資產減值損失600.75億元，下降 7.61%，其中，貸款減值損失596.98億元，下降7.22%。
截至3月底，不良貸款餘額3,708.88億元，比去年底增加173.86億元，不良貸款率1.36%，與去年底持平。撥備覆蓋率216.31%，上升2.34個百分點。
核心一級資本充足率13.78%，一級資本充足率15.18%，資本充足率19.21%，均滿 足監管要求。
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