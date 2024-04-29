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華夏基金：有信心其虛幣現貨ETF發行規模為三家發行商中最大

華夏基金旗下兩隻虛擬貨幣現貨ETF，華夏比特幣（3042）及華夏以太幣（3046） 連同其餘4隻虛幣現貨ETF將於明日正式掛牌。華夏基金（香港）數字資產管理主管和家族財富主管朱皓康表示，美國比特幣現貨ETF發行商於1月11日的首日發行規模，除灰度（ Grayscale ） 以外其餘10家發行商的首日規模達1.25億美元，堅信明日香港3家虛幣現貨ETF發行商會超過此規模，其中華夏基金有信心其發行規模，將會是香港3家發行商中最大。

朱皓康續指，有很多傳統加密資產投資者，積極踴躍參與到首次發行階段（IOP）階段，相信上市後有很多傳統加密貨幣投資者，以現貨比特幣或以太幣方式參與旗下ETF交易。他亦稱，目前於IOP階段中已有大型家族辨公室參與，而今天亦與兩間位於香港家辦溝通中，相信未來有愈來愈多家辨加入加密貨幣ETF市場中。

朱皓康提到，認為是次虛幣現貨ETF投資者來源將會很廣泛，因為其設有現貨申贖機制，將吸引傳統加密者如加密貸幣的「礦工」，以及暫時沒有發行虛幣ETF新加坡及中東投資者。另外，他亦提到因香港ETF交易時間與美國的不同，一些只能買美國ETF、生活在亞洲的投資者也積極與該行交流。

朱皓康指，現貨ETF較期貨ETF更為接近價格，認為虛幣期貨ETF的規模很大可能轉到其現貨ETF中。他指出，受期貨的滾動成本影響，港交所（0388）其中一隻比特期貨ETF回報，與實際比特幣回報，於去年全年至今年第一季度，其追蹤偏離度接近六成，變相即少賺六成。

朱皓康指，與美國相比下，香港監管機構採取方法有顯著差異及優勢，如香港可使用可以現金和實物認購虛幣ETF，根據規則可使用比特幣及ETH現貨認購或贖回ETF股份，惟美國只能使用現金及美元進行，儘管目前美國比特幣現貨ETF市場規模龐大，達到600億美元，但他相信香港更有優勢。