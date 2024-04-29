集團2024年首季營業收入按年跌10.05%至615.94億元﹔其中，房地產開發業務貢獻營業收入466.7 億元，按年跌13.8%；經營服務業務貢獻營業收入109.5億元，按年增長12%。

2024年首季，整體毛利率10.8%，按年下降4.6個百分點，扣除稅金及附加前的開發業務的結算毛利率為10.5%，按年下降6.7個百分點；經營性業務的毛利率18.9%，按年提高5.4個百分點。

今年首季集團回款效率保持100%以上。截至報告期末，扣除預收款後的負債率為64.9%，相比2023年底下降0.6個百分點，淨負債率59.3%；持有貨幣資金830.7億元，可以覆蓋短 期借款和一年內到期有息負債。

集團披露，為順應行業環境變化，2024年以來，集團南方區域、上海區域、北京區域、西北區域均已開展組織 調整，對區域內城市公司進行整合重組，相關調整有助於促進城市間的資源整合和人才的靈活調配，集中優勢管理資源，提升效率。