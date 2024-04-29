根據畢馬威2024年第一季度《風投脈搏》報告，受風投支持的亞洲區企業在本季度共錄得2,305筆風投交易，集資額共189億元（美元·下同）。期内，亞洲最大的三筆風投交易均來自中國，當中電動車企業智己汽車集資11億元、人工智能公司月之暗面集資10億元，垣信衛星集資9.4億元。

畢馬威中國香港特別行政區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，IPO活動須靠整體經濟環境改善而帶動，但認為若干長遠利好跡象經已出現。香港目前透過大量資金和便利措施支持各類戰略性產業，例如先進科技企業、人工智能企業，以及深科技公司，將有助於初創企業在充滿挑戰的融資市場中填補資金缺口。

展望第二季度，亞洲風險投資預計將保持穩定，消費市場可望逐步復甦。人工智能和ESG相關科技，包括電池技術、電動車價值鏈和半導體等，預計將繼續吸引大量投資。中國方面，市場預期政府或推出政策提振經濟，若有關政策在今年第二季度落實，有望於下半年提振風險投資者的信心。