道瓊斯工業平均指數收漲146點，升幅0.39%，報38386點。標普500指數收漲16點，升幅0.32%，報5116點。納斯達克綜合指數收漲55點，或0.35%，報15983點。

Caterpillar升1.87%，報349.8美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而聯合健康跌1.28%，報489.03元，拖累道指41點。

科技股方面，蘋果收市報173.5元，升2.48%，谷歌母公司Alphabet收市報166.15元，跌3.37%，亞馬遜收市報180.96元，升0.74%，Facebook收市報432.62元，跌2.4%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.08%，報508點。德國DAX指數收跌0.24%，報18118點；法國CAC 40指數跌0.29%，報8065點；英國富時100指數收漲0.09%，報8147點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.55%，報6366點。

美國2年期債息曾跌最多0.54%，低見4.9663厘，是4月26日4.9559厘後最低。收市報4.9767厘，是4月24日後收市新低，當日報4.9269厘。連跌2日，累計跌0.0208厘，對上一次連跌2日是4月22日。

美國10年期債息曾跌最多1.24%，低見4.6053厘，是4月24日4.5963厘後最低。收市報4.6136厘，是4月23日後收市新低，當日報4.6004厘。連跌2日，累計跌0.0904厘，對上一次連跌2日是4月22日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至36.938基點，是4月23日37.627基點後最窄。收市報36.524基點，是4月19日後收市新低，當日報36.937基點。連續3日收窄，累計7.802基點，對上一次連續3日是4月18日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至86.376基點，是4月22日87.378基點後最窄。收市報79.694基點，是4月24日後收市最窄，當日報79.889基點。連跌2日，累計跌8.196點，對上一次連跌2日是3月20日。

金龍指數曾升最多0.98%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為3.54%。高見6394.58點，是4月26日6399.54點後最高。收市報6366.7點，是3月13日後收市新高，當日報6516.02點。連升6日，累計升548.75點，對上一次連升6日是2021年2月8日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月3日。

道指曾升最多0.44%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見38406.2點，是4月24日38552.79點後最高。收市報38386.09點，是4月24日後收市新高，當日報38460.92點。連升2日，累計升300.29點，對上一次連升2日是4月19日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月23日。

標指曾升最多0.46%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見5123.49點，是4月15日5168.43點後最高。收市報5116.17點，是4月12日後收市新高，當日報5123.41點。連升2日，累計升67.75點，對上一次連升2日是4月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月29日。

納指曾升最多0.59%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為2.37%。高見16021.5點，是4月15日16295.27點後最高。收市報15983.08點，是4月12日後收市新高，當日報16175.09點。連升2日，累計升371.32點，對上一次連升2日是4月23日。