美債息回落，息差倒掛擴闊，金龍指數連升6日，美股連升第二日。美股在業績期延續升勢，市場預計亞馬遜本周將加入業績強勁的美國科技股「七巨頭」之列報告收入躍升，而已公布業績的Tesla，則因據報輔助駕駛系統進入中國這個全球最大汽車市場的兩道關鍵障礙已被掃清而大升15%，創下逾三年來最大漲幅。市場關注本周美國儲局議息結果。
道瓊斯工業平均指數收漲146點，升幅0.39%，報38386點。標普500指數收漲16點，升幅0.32%，報5116點。納斯達克綜合指數收漲55點，或0.35%，報15983點。
Caterpillar升1.87%，報349.8美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而聯合健康跌1.28%，報489.03元，拖累道指41點。
科技股方面，蘋果收市報173.5元，升2.48%，谷歌母公司Alphabet收市報166.15元，跌3.37%，亞馬遜收市報180.96元，升0.74%，Facebook收市報432.62元，跌2.4%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.08%，報508點。德國DAX指數收跌0.24%，報18118點；法國CAC 40指數跌0.29%，報8065點；英國富時100指數收漲0.09%，報8147點。
納斯達克中國金龍指數收漲0.55%，報6366點。
美國2年期債息曾跌最多0.54%，低見4.9663厘，是4月26日4.9559厘後最低。收市報4.9767厘，是4月24日後收市新低，當日報4.9269厘。連跌2日，累計跌0.0208厘，對上一次連跌2日是4月22日。
美國10年期債息曾跌最多1.24%，低見4.6053厘，是4月24日4.5963厘後最低。收市報4.6136厘，是4月23日後收市新低，當日報4.6004厘。連跌2日，累計跌0.0904厘，對上一次連跌2日是4月22日。
美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至36.938基點，是4月23日37.627基點後最窄。收市報36.524基點，是4月19日後收市新低，當日報36.937基點。連續3日收窄，累計7.802基點，對上一次連續3日是4月18日。
美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至86.376基點，是4月22日87.378基點後最窄。收市報79.694基點，是4月24日後收市最窄，當日報79.889基點。連跌2日，累計跌8.196點，對上一次連跌2日是3月20日。
金龍指數曾升最多0.98%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為3.54%。高見6394.58點，是4月26日6399.54點後最高。收市報6366.7點，是3月13日後收市新高，當日報6516.02點。連升6日，累計升548.75點，對上一次連升6日是2021年2月8日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月3日。
道指曾升最多0.44%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見38406.2點，是4月24日38552.79點後最高。收市報38386.09點，是4月24日後收市新高，當日報38460.92點。連升2日，累計升300.29點，對上一次連升2日是4月19日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月23日。
標指曾升最多0.46%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見5123.49點，是4月15日5168.43點後最高。收市報5116.17點，是4月12日後收市新高，當日報5123.41點。連升2日，累計升67.75點，對上一次連升2日是4月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月29日。
納指曾升最多0.59%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為2.37%。高見16021.5點，是4月15日16295.27點後最高。收市報15983.08點，是4月12日後收市新高，當日報16175.09點。連升2日，累計升371.32點，對上一次連升2日是4月23日。