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港股ADR升18點 夜期低水50點 美期普遍跌亞股升 匯控恒生將公布股息

美股向上，港股ADR升18點或0.1%，報17765點，即月恒指夜期升16點，報17697點，夜期低水50點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.02%，折合報347.54元；阿里巴巴（9988）升0.53%，折合報74.74元；美團（3690）升0.28%，折合報111.71元；匯控（0005）升0.71%，折合報66.02元；建行（0939）跌0.29%，折合報5.06元。

道期現跌0.057%；標期現跌0.06%；納期現升0.02%。日本東證指數現升1.29%；韓國KOSPI指數現升0.77%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.11%。

VIX指數隔晚跌2.39%或0.36點，報14.67點。

紐油現跌0.1%或0.08美元，報82.54美元；布油現跌0.03%或0.03美元，報88.37美元；金價現跌0.06%或1.6美元，報2334.06美元；LME 銅期貨隔晚升1.7%或170美元，報10135.5美元。比特幣現升1.7%或1072.96美元，報64016.45美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0062厘，報4.6074厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，大唐新能源（1798）、遠東宏信（3360）、廣南集團（1203）、方圓生活服務（9978）、立德教育（1449）、希教國際控股（1765）、浙江滬杭甬（0576）等。

恒生（0011）、匯控（0005），將公布股息。

多隻比特幣、以太幣ETF上市，包括博時HashKey比特幣ETF (3008 / 9008)、博時HashKey以太幣ETF (3009 / 9009)、華夏比特幣ETF (3042 / 9042 / 83042)、華夏以太幣ETF (3046 / 9046 / 83046)、嘉實以太幣現貨ETF (3179 / 9179)、嘉實比特幣現貨ETF (3439 / 9439)。

歐舒丹（0973）大股東每股34元提全購，溢價一成半。

中遠海控（1919）首季賺少5%至68億元人幣。

國茂控股（8428）496萬租登龍街舖位經營中餐。

華南城（1668）就境外債重組計劃委任財務顧問及法律顧問。

東航（0670）首季虧損收窄至8億元人幣。

南方航空（1055）首季扭虧轉賺7.56億元人幣，購買100架C919國產飛機。

光大證券（6178）首季少賺29%。

萬科（2202）首季由盈轉虧，虧損3.62億人幣。

比亞迪（1211）首季多賺近一成。

中行（3988）首季少賺2.9%至約560億元人幣。

工行（1398）首季盈利跌近3%至881億元人幣，淨息差收窄13個百分點。

花樣年（1777）更新境外債務重組之建議條款。

中聯重科（1157）首季多賺13%至9.2億人幣。

招行（3968）首季少賺2%，淨息差收窄28個點子。

郵儲行（1658）首季盈利跌1.4%至259億人幣，不良貸款率微升。

中交建（1800）首季多賺一成，新簽合同額5073億人幣。

中石油（0857）首季多賺近半成至457億人幣。

Tesla據報與百度（9888）合作在內地推全自動駕駛，美股盤前升逾6%。

中銀香港（2388）首季提取減值準備前經營收入升17%至178億。

農行（1288）首季盈利跌1.8%至708億人幣。

 

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