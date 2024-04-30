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恒指高開96點 科指升0.83% 華夏比特幣、博時比特幣ETF升逾3%

恒指今早高開96點或0.55%，報17843點，大市成交金額21億元；國指今早高開30點或0.49%，報6313點。恒生科技指數開市報3744點，升0.83%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為9.98%，下跌為4.01%，無升跌為86%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中國銀行（3988）、招商銀行（3968）拖累大市。

藍籌50隻升，17隻下跌，15隻無升跌。宏橋（1378）升5.05%，報11.24元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌1.57%，報34.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，3隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報105.8元，升4.44%；跌幅最大的是京東（9618）開市報117元，跌0.85%。

恒指續高於250天線(17699.59點)。科指再上試250天線(3778.54點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，大唐新能源（1798）無成交，報1.67元。遠東宏信（3360）無成交，報5.8元。廣南集團（1203）無成交，報0.54元。方圓生活服務（9978）停牌。立德教育（1449）無成交，報0.335元。希教國際控股（1765）開市報0.244元，無升跌。浙江滬杭甬（0576）無成交，報5.21元。

匯控（0005）、恒生（0011），將公布股息。匯控開市報65.4元，跌0.23%。恒生（0011）開市報103.8元，無升跌。

多隻比特幣、以太幣ETF上市，大多無成交，僅博時比特幣－Ｕ（9008）升3.9%、華夏比特幣ETF（3042）升3.19%。

歐舒丹（0973）大股東每股34元提全購，溢價一成半。創52周高，見33.3元，開市報33.3元，升12.88%。

中遠海控（1919）首季賺少5%至68億元人幣。開市報9.6元，升0.73%。

國茂控股（8428）496萬租登龍街舖位經營中餐。無成交，報0.5元。

華南城（1668）就境外債重組計劃委任財務顧問及法律顧問。開市報0.164元，升1.86%。

東航（0670）首季虧損收窄至8億元人幣。開市報2元，跌0.99%。

南方航空（1055）首季扭虧轉賺7.56億元人幣，購買100架C919國產飛機。開市報2.93元，升3.17%。

光大證券（6178）首季少賺29%。開市報5.63元，升0.72%。

萬科（2202）首季由盈轉虧，虧損3.62億人幣。開市報4.91元，跌0.81%。

比亞迪（1211）首季多賺近一成。開市報220元，升1.66%。

中行（3988）首季少賺2.9%至約560億元人幣。開市報3.59元，跌1.1%。

工行（1398）首季盈利跌近3%至881億元人幣，淨息差收窄13個百分點。開市報4.21元，升0.24%。

花樣年（1777）更新境外債務重組之建議條款。無成交，報0.035元。

中聯重科（1157）首季多賺13%至9.2億人幣。開市報5.9元，跌1.17%。

招行（3968）首季少賺2%，淨息差收窄28個點子。開市報34.4元，跌1.57%。

郵儲行（1658）首季盈利跌1.4%至259億人幣，不良貸款率微升。開市報4.04元，無升跌。

中交建（1800）首季多賺一成，新簽合同額5073億人幣。開市報4.33元，升0.93%。

中石油（0857）首季多賺近半成至457億人幣。開市報7.29元，跌0.14%。

Tesla據報與百度（9888）合作在內地推全自動駕駛，美股盤前升逾6%。開市報105.1元，升1.74%。

中銀香港（2388）首季提取減值準備前經營收入升17%至178億。開市報24元，升0.84%。

農行（1288）首季盈利跌1.8%至708億人幣。開市報3.55元，跌0.56%。

破頂股表現

破頂股包括，科倫博泰生物（6990）創上市新高，見180元，開市報180元，升7.21%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.3元，開市報33.3元，升12.88%；鄭煤機（0564）創52周高，見13.12元，開市報13.12元，升1.23%；中國宏橋（1378）創52周高，見11.24元，開市報11.24元，升5.05%；景聯集團（2929）無成交，報0.24元；天彩控股（3882）創52周高，見1.74元，開市報1.74元，升10.83%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創52周高，見11.24元，開市報11.24元，升5.05%。

異動股

上升異動股，包括，L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.3元，開市報33.3元，升12.88%；金寶通（0320）開市報0.415元，升12.16%；天彩控股（3882）創52周高，見1.74元，開市報1.74元，升10.83%；裕承科金（0279）開市報0.033元，升10%；文業集團（1802）開市報0.062元，升8.77%；中星集團控股（0055）開市報0.248元，升8.3%；光正教育（6068）開市報0.244元，升7.96%；德信中國（2019）開市報0.07元，升7.69%；海普瑞（9989）開市報3.5元，升7.36%。

下跌異動股，包括，亦辰集團（8365）開市報0.8元，跌8.05%；國浩集團（0053）開市報69.8元，跌7.43%；長飛光纖光纜（6869）開市報8.72元，跌7.33%；昭衍新藥（6127）開市報9.26元，跌6.37%；中國外運（0598）開市報3.95元，跌4.82%；正道集團（1188）開市報0.02元，跌4.76%；金馬能源（6885）開市報0.93元，跌4.12%；國聯證券（1456）開市報3.55元，跌4.05%；耀高控股（1796）開市報4.31元，跌3.58%。

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