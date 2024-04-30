恒指今早高開96點或0.55%，報17843點，大市成交金額21億元；國指今早高開30點或0.49%，報6313點。恒生科技指數開市報3744點，升0.83%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為9.98%，下跌為4.01%，無升跌為86%。