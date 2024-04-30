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內地4月製造業PMI跌至50.4 好過預期 非製造業遜預期

國統局公布，中國4月份製造業採購經理指數(PMI)報50.4，好過預期的50.3，3月份為50.8，數字同時亦是3月重上50後最低。新訂單指數為51.1%，較上月下降1.9個百分點，持續高於臨界點，顯示製造業市場需求維持恢復。

4月非製造業商務活動指數從上月的53下降至51.2，差過預期的52.3，數字是1月50.7後最低。4月綜合產出指數從上月的52.7下降至51.7。

國家統計局服務業調查中心高級統計家趙慶河解讀指，4月，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數持續維持在擴張區間，經濟景氣水準整體延續擴張。

趙慶河解讀指，製造業持續維持恢復發展態勢，企業生產持續加快、市場需求維持擴張、各規模企業PMI均高於臨界點、新動能繼續較快擴張、市場預期整體穩定，但調查結果顯示，製造業企業成本壓力增加。

趙慶河指，非製造業延續擴張態勢，其中，建築業擴張略有加快，不過，服務業景氣水準回落。

解讀全文：

4月，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數持續維持在擴張區間，我國經濟景氣水準整體延續擴張。

一、製造業採購經理指數連續兩個月擴張

4月，製造業PMI為50.4%，連續兩個月位於擴張區間，製造業持續維持恢復發展態勢。

（一）企業生產持續加快。生產指數為52.9%，較上月上升0.7個百分點，為2023年4月以來最高，製造業企業生產擴張加速。從業界來看，化學纖維及橡膠塑膠製品、鐵路船舶航太設備、電腦通訊電子設備等產業生產指數均位於55.0%以上較高景氣區間，企業產能釋放較快。

（二）市場需求維持擴張。新訂單指數為51.1%，較上月下降1.9個百分點，仍位於擴張區間，製造業市場需求持續恢復。從外需情況來看，新出口訂單指數為50.6%，較上月下降0.7個百分點，持續維持擴張，顯示企業出口業務整體持續改善。從業界來看，食品及酒飲料精製茶、化學纖維及橡膠塑膠製品、汽車、電氣機械器材等產業新訂單指數及新出口訂單指數均位於53.0%以上，相關產業國內外市場需求增加。

（三）各規模企業PMI均高於臨界點。大型企業PMI為50.3%，較上月下降0.8個百分點，仍位於擴張區間，大型企業持續維持平穩運作；中型企業PMI為50.7%，較上月上升0.1個百分點；小型企業PMI為50.3%，與上月持平。同時，各規模企業生產指數及新訂單指數均連續兩個月位於擴張區間，產需持續釋放。

（四）新動能繼續較快擴張。裝備製造業和高技術製造業PMI分別為51.3%和53.0%，較上月下降0.3和0.9個百分點，繼續位於擴張區間，且均高於製造業總體，高端製造業保持較快發展。消費品產業PMI為50.5%，較上月下降1.3個百分點，持續維持擴張。

（五）市場預期整體穩定。生產經營活動預期指數為55.2%，較上月下降0.4個百分點，繼續位於較高景氣區間，顯示製造業企業對近期市場發展信心整體穩定。從業界來看，食品及酒飲料精製茶、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均連續兩個月位於59.0%以上較高景氣區間，企業對產業發展預期更為樂觀。

儘管本月製造業PMI繼續位於擴張區間，但調查結果顯示，反映原物料成本高的企業佔比為46.0%，比上月上升4.2個百分點，同時主要原物料購進價格指數升至54.0%，製造業企業成本壓力增加。

二、非製造業商務活動指數持續擴張

4月，非製造業商務活動指數為51.2%，較上月下降1.8個百分點，仍高於臨界點，非製造業延續擴張態勢。

（一）服務業景氣水準有所回落。服務業商務活動指數為50.3%，較上月下降2.1個百分點，服務業擴張放緩。從產業來看，多數產業生產經營持續恢復，在調查的21個產業中有15個商務活動指數高於臨界點，較上月增加3個，服務業景氣面擴大。其中，鐵路運輸、道路運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等產業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間，業務總量成長較快。同時，資本市場服務、房地產等產業商務活動指數低位運行，景氣水準偏弱。從市場預期來看，業務活動預期指數為57.4%，持續維持在較高景氣區間，服務業企業對市場發展前景持續看好。

（二）建築業擴張略有加快。隨著基礎建設加快推進，建築業商務活動指數比上月上升0.1個百分點，為56.3%，繼續位於較高景氣區間。其中，土木工程建築業商務活動指數為63.7%，較上月上升3.9個百分點，上升至高位景氣區間，企業施工進度加速。從市場預期來看，業務活動預期指數為56.1%，持續位於較高景氣區間，顯示建築業企業對產業發展預期整體保持樂觀。

三、綜合PMI產出指數位於擴張區間

4月，綜合PMI產出指數為51.7%，較上月下降1.0個百分點，顯示我國企業生產經營活動擴張放緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為52.9%及51.2%。

 

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